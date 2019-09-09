В Госавтоинспекции рассказали подробности вечернего ДТП на «Золотой Ниве»: погиб водитель «Ниссана»

Водитель «Тойоты-Короллы» отказался от проверки на состояние опьянения
Фото: ГИБДД Новосибирска
В новосибирской Госавтоинспекции рассказали подробности вечернего ДТП с тремя машинами на Бориса Богаткова и сообщили об одном погибшем в этой аварии.
Автомобили столкнулись в воскресенье, 8 сентября, в одиннадцатом часу вечера недалеко от «Золотой Нивы» — возле дома № 241 по Бориса Богаткова.
Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков, 39-летний водитель Toyota Corolla ехал по Бориса Богаткова со стороны Кошурникова в направлении Адриена Лежена и в 22:35 столкнулся со встречным Nissan Bluebird Sylphy.
«В результате столкновения Nissan Bluebird Sylphy отбросило, и произошло [его] столкновение с автомобилем Toyota Brevis под управлением девушки 1995 года рождения, которая двигалась в прямом направлении по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Кошурникова в сторону улицы Лежена», — описал происшествие Владислав Савченков.
По его данным, в ДТП погиб 33-летний водитель Nissan Bluebird Sylphy. Помощь врачей никому не понадобилась. При этом водитель «Тойоты-Короллы» отказался от медосвидетельствования.
Видео предоставлено пабликом "ЧП Новосибирск" (vk.com/chp54)
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