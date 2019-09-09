В Госавтоинспекции рассказали подробности вечернего ДТП на «Золотой Ниве»: погиб водитель «Ниссана»

В новосибирской Госавтоинспекции рассказали подробности вечернего ДТП с тремя машинами на Бориса Богаткова и сообщили об одном погибшем в этой аварии.



Автомобили столкнулись в воскресенье, 8 сентября, в одиннадцатом часу вечера недалеко от «Золотой Нивы» — возле дома № 241 по Бориса Богаткова.

Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков, 39-летний водитель Toyota Corolla ехал по Бориса Богаткова со стороны Кошурникова в направлении Адриена Лежена и в 22:35 столкнулся со встречным Nissan Bluebird Sylphy.