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В Госавтоинспекции рассказали подробности вечернего ДТП на «Золотой Ниве»: погиб водитель «Ниссана»

В жёсткой аварии сошлись три машины

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Водитель «Тойоты-Короллы» отказался от проверки на состояние опьянения

Фото: ГИБДД Новосибирска

В новосибирской Госавтоинспекции рассказали подробности вечернего ДТП с тремя машинами на Бориса Богаткова и сообщили об одном погибшем в этой аварии.

Автомобили столкнулись в воскресенье, 8 сентября, в одиннадцатом часу вечера недалеко от «Золотой Нивы» — возле дома № 241 по Бориса Богаткова.

Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков, 39-летний водитель Toyota Corolla ехал по Бориса Богаткова со стороны Кошурникова в направлении Адриена Лежена и в 22:35 столкнулся со встречным Nissan Bluebird Sylphy. 

«В результате столкновения Nissan Bluebird Sylphy отбросило, и произошло [его] столкновение с автомобилем Toyota Brevis под управлением девушки 1995 года рождения, которая двигалась в прямом направлении по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Кошурникова в сторону улицы Лежена», — описал происшествие Владислав Савченков.

По его данным, в ДТП погиб 33-летний водитель Nissan Bluebird Sylphy. Помощь врачей никому не понадобилась. При этом водитель «Тойоты-Короллы» отказался от медосвидетельствования. 

Видео предоставлено пабликом "ЧП Новосибирск" (vk.com/chp54)

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места аварии, а также если среди попавших в эту аварию есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    9 сен 2019 в 08:54

    Три неуправляемых пруля, типичные будни Новосибирска.

    Вассермунд
    9 сен 2019 в 09:08

    Водятла - алкаша (нарка) с короллы на урановую каторгу пожизненно (надеюсь долго он там не протянет). Деньги от продажи урана - семье погибшего и пострадавшим.

    Qwerty
    9 сен 2019 в 09:16

    Ну это же пруль... Что тут обсуждать...