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Выборы-2019

Окончательные результаты выборов мэра: больше 123 тысяч новосибирцев проголосовали за Локтя

Также в тройку лидеров вошли Сергей Бойко и Евгений Лебедев

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В ближайшие пять лет пост мэра Новосибирска будет занимать Анатолий Локоть

Фото: Александр Ощепков / НГС

Кандидат от КПРФ Анатолий Локоть победил на выборах мэра Новосибирска, набрав 50,25% голосов после обработки 100% бюллетеней.

Итоги голосования опубликовала Центральная избирательная комиссия.

По её данным, в общей сложности за Анатолия Локтя проголосовали 123 378 новосибирцев. Второе место занял самовыдвиженец Сергей Бойко, получивший 45 576 голосов избирателей (18,56%). На третьем месте оказался кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев (22 960, или 9,35% голосов), на четвёртом — кандидат от «Российского общенародного союза» Наталья Пинус, которая набрала 20 324 голоса (8,28%). На пятом месте расположился Данияр Сафиуллин — кандидат от партии «Родина»: он получил 17 970 (или 7,32%) голосов избирателей. Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.

«Мы подтвердили свое право возглавлять крупнейший муниципалитет Российской Федерации на ближайшие 5 лет. Я хочу поблагодарить всех новосибирцев. Тех, кто пришел на участки, несмотря на хороший, практически летний день, хорошую погоду, кто посчитал для себя необходимым проголосовать. Не важно, за кого отдать голоса. Важно, чтобы пришли и в целом подтвердили право и стимул самостоятельно избирать мэра на открытых прямых выборах», — ранее заявил Анатолий Локоть. 

НГС с самого утра до глубокой ночи следил за выборами мэра в режиме онлайн. Явка избирателей в этот раз оказалась рекордно низкой.

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    КОММЕНТАРИИ (77)

    Собственно
    9 сен 2019 в 07:38

    Позор нашего города...

    9 сен 2019 в 07:43

    Позор! Опять у нас всё по "локоть" в городе будет!

    9 сен 2019 в 07:44

    Это позор. Не верю в правдивость выборов. Никогда не приму их итоги. Низкая явка вот причина победы Локтя. Но это значит что никакого всенародного голосования не было. Он выбран большинством реальным. Позор.