Окончательные результаты выборов мэра: больше 123 тысяч новосибирцев проголосовали за Локтя

По её данным, в общей сложности за Анатолия Локтя проголосовали 123 378 новосибирцев. Второе место занял самовыдвиженец Сергей Бойко, получивший 45 576 голосов избирателей (18,56%). На третьем месте оказался кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев (22 960, или 9,35% голосов), на четвёртом — кандидат от «Российского общенародного союза» Наталья Пинус, которая набрала 20 324 голоса (8,28%). На пятом месте расположился Данияр Сафиуллин — кандидат от партии «Родина»: он получил 17 970 (или 7,32%) голосов избирателей. Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.

«Мы подтвердили свое право возглавлять крупнейший муниципалитет Российской Федерации на ближайшие 5 лет. Я хочу поблагодарить всех новосибирцев. Тех, кто пришел на участки, несмотря на хороший, практически летний день, хорошую погоду, кто посчитал для себя необходимым проголосовать. Не важно, за кого отдать голоса. Важно, чтобы пришли и в целом подтвердили право и стимул самостоятельно избирать мэра на открытых прямых выборах», — ранее заявил Анатолий Локоть.



НГС с самого утра до глубокой ночи следил за выборами мэра в режиме онлайн. Явка избирателей в этот раз оказалась рекордно низкой.