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Выборы-2019

Избирком подвел предварительные итоги выборов мэра

Выигрывает Локоть, за ним Бойко

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После обработки 99,19% протоколов лидирует Локоть

Фото: Александр Ощепков / НГС

В избирательной комиссии обработали 99,19% протоколов. Как сообщает официальный сайт Горизбиркома, первое место занял действующий мэр Анатолий Локоть с результатом в 50,24%.

Следом идет самовыдвиженец Сергей Бойко, набирающий 18,57% голосов. На третьем месте кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев (9,37%). На четвертом — кандидат от «Российского общенародного союза» Наталья Пинус, которая набирает 8,26% голосов. На пятом месте Данияр Сафиуллин, кандидат от партии «Родина» получает 7,32% голосов. Остальные кандидаты, набирали менее 1% голосов.

Напомним, что явка в этом году была критически низкой. По данным на 19:30, на выборы пришло только 19,13% горожан. Невысокую явку отметили и кандидаты. НГС почти сутки следил за выборами в режиме онлайн — избирательные участки были почти пустыми. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Демократ
    9 сен 2019 в 02:58

    Несмотря на постоянную агитацию в интернете и на НГС, несмотря на низкую явку (большая часть электората Локтя на картошке), несмотря на хорошую позицию (номер 1 в списке) и высокую активность сторонников Бойко - он с треском проиграл. Будь явка хотябы 50% он набрал бы в разы меньше. Это их потолок и это надо учитывать при следующих выборах. Чем больше народа идет на выборы - тем меньше у либералов шансов. Ура.