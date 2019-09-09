Избирком подвел предварительные итоги выборов мэра

Демократ 9 сен 2019 в 02:58

Несмотря на постоянную агитацию в интернете и на НГС, несмотря на низкую явку (большая часть электората Локтя на картошке), несмотря на хорошую позицию (номер 1 в списке) и высокую активность сторонников Бойко - он с треском проиграл. Будь явка хотябы 50% он набрал бы в разы меньше. Это их потолок и это надо учитывать при следующих выборах. Чем больше народа идет на выборы - тем меньше у либералов шансов. Ура.