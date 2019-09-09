Избирком подвел предварительные итоги выборов мэра

После обработки 99,19% протоколов лидирует Локоть
Фото: Александр Ощепков / НГС
В избирательной комиссии обработали 99,19% протоколов. Как сообщает официальный сайт Горизбиркома, первое место занял действующий мэр Анатолий Локоть с результатом в 50,24%.
Следом идет самовыдвиженец Сергей Бойко, набирающий 18,57% голосов. На третьем месте кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев (9,37%). На четвертом — кандидат от «Российского общенародного союза» Наталья Пинус, которая набирает 8,26% голосов. На пятом месте Данияр Сафиуллин, кандидат от партии «Родина» получает 7,32% голосов. Остальные кандидаты, набирали менее 1% голосов.
Напомним, что явка в этом году была критически низкой. По данным на 19:30, на выборы пришло только 19,13% горожан. Невысокую явку отметили и кандидаты. НГС почти сутки следил за выборами в режиме онлайн — избирательные участки были почти пустыми.