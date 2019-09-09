У Локтя ликуют, у Пинус плачут, у Бойко пьют шампанское. Что происходит в штабах кандидатов

Корреспонденты НГС посетили штабы 4 кандидатов после закрытия избирательных участков — везде разная атмосфера. Например, в штабе КПРФ открыто праздновали победу. Анатолий Локоть, стоя возле большого баннера с Лениным, заявил:

«Обработано 58% бюллетеней. У нас нет сомнений, что мы победили в ходе этих выборов. Какое-то время потребуется, чтобы точно определить точные места. Мы подтвердили свое право возглавлять крупнейший муниципалитет Российской Федерации на ближайшие 5 лет. Я хочу поблагодарить всех новосибирцев. Тех, кто пришел на участки, несмотря на хороший, практически летний день, хорошую погоду, кто посчитал для себя необходимым проголосовать. Не важно, за кого отдать голоса. Важно, чтобы пришли и в целом подтвердили право и стимул самостоятельно избирать мэра на открытых прямых выборах», — произнес речь Локоть.

Когда журналист НГС попросил прокомментировать выросшие протестные настроения и высокие результаты другого кандидата — Сергея Бойко, — Локоть заявил:



«Я не люблю обсуждать предварительные итоги, не готов давать оценки своим соперникам». Анатолий Локоть, кандидат от КПРФ

В штабе Натальи Пинус совсем другое настроение: кандидат от партии «Российский общенародный союз», как передают наши журналисты, вышла на интервью расстроенной: «Претензий [к ходу выборов] нет. Другое дело, что вызывает большое удивление низкая явка.

Такая низкая явка у нас впервые в городе. Я, конечно, рассчитывала, что результаты будут другими, что они будут значительно лучше. Наталья Пинус, кандидат от «Российского общенародного союза»

И с самого начала заходили в эту кампанию с планами на победу. Но, как показала эта кампания, людей или все устраивает, или они считают, что от их мнения мало что зависит», — заявила Пинус.

На вопрос о дальнейших планах Наталья Пинус заметила, что у нее «в любом случае есть еще год работы в горсовете».

В конце интервью Пинус ещё раз призналась, что надеялась на победу: «Я в общем-то расстроилась, потому что я искренне полагаю, что нашему городу нужны перемены. Мне кажется, что этот выбор, который сделал один из десяти новосибирцев, который повлияет теперь на судьбу всего города, — ну, я сожалею, [что горожане сделали такой выбор]», — заключила она.



У Сергея Бойко, наоборот, уже открыли шампанское и празднуют. Сам кандидат заявил, что подсчет голосов оппозиция считает честным: «Был ли честным подсчет? Пока на тех участках, где у нас есть наблюдатели и где мы участвуем в подсчете, каких-то существенных нарушений нет. Были нарушения в течение дня, какая-то агитация висела. Но в общем-то те галочки, которые попали в бюллетенях в урны, они посчитаны достаточно честно. И здесь, мы должны это признать, реально за Анатолия Локтя проголосовала половина из тех, кто пришел на участки. Это действительно так, и даже готов поздравления Анатолию Евгеньевичу передать. Потому что при всех тех ресурсах, которые они потратили, они смогли половину избирателей из пришедших убедить за него голосовать», — заявил кандидат.

При этом Бойко отметил, что «не готов ждать 5 лет», чтобы снова выдвинуться в мэры Новосибирска, и намерен действовать быстрее — например, сформировать в горсовете коалицию, которая сумеет отправить Локтя на пенсию.

В целом же, по мнению Сергея Бойко, выборы нельзя назвать честными:

«Были ли выборы честными? Ответ: нет. Сергей Бойко, самовыдвиженец

Потому что использовался административный ресурс широко, потому что избирательные комиссии играли всегда в одни ворота. Уже же можно фамилии называть? Ок, тогда: Анатолия Локтя всегда оправдывали, а меня всегда признавали виноватым по любым жалобам. [В качестве еще одного примера] — мы до сих пор не знаем и хотим узнать, кто оплатил «Хор Турецкого», который не прошел через избирательный счет», — рассказал НГС Бойко.

Небольшой комментарий дал кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев: «Скажу коротко, улыбаясь: я мягко говоря не до конца удовлетворен результатами выборов. Я рассчитывал на другой результат. Явка — рекордно низкая, наверное. Своего рода такой гражданский протест, бойкот. Один мой коллега всегда говорит такую фразу: объяснить можно все. Каждый объяснит низкую явку по-разному: кто-то открытием сезона охоты, кто-то сезоном выкапывания картошки, кто-то отпуском — и так далее. Кто-то считает, что выборы вообще ничего не решают... Я считаю, что люди уже, наверное, не верят в то, что они могут реально что-то изменить», — заявил кандидат от ЛДПР.