В Октябрьском произошла серьезная авария — есть пострадавшие

Поздно вечером 8 сентября в Октябрьском районе Новосибирска на улице Бориса Богаткова произошла серьезная авария — столкнулись как минимум два автомобиля, есть пострадавшие.

По информации очевидцев, это была лобовая авария:

«Вечером идем по Богаткова, смотрим: народу очень много, тут же скорая, спасатели МАСС, пожарные. Получается, черная машина летела в сторону Кошурникова по Богаткова, вылетела на встречку, на те машины, которые ехали с "Золотой Нивы". Три машины я точно видела. Черная машина, у неё перед полностью разбита передняя часть, "Мазда" серебристая — там тоже подушки безопасности все в крови. Как людей доставали, не видела.