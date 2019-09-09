В Октябрьском произошла серьезная авария — есть пострадавшие

По предварительным данным, столкнулись больше двух машин
Фото: АСТ-54
Поздно вечером 8 сентября в Октябрьском районе Новосибирска на улице Бориса Богаткова произошла серьезная авария — столкнулись как минимум два автомобиля, есть пострадавшие.
По информации очевидцев, это была лобовая авария:
«Вечером идем по Богаткова, смотрим: народу очень много, тут же скорая, спасатели МАСС, пожарные. Получается, черная машина летела в сторону Кошурникова по Богаткова, вылетела на встречку, на те машины, которые ехали с "Золотой Нивы". Три машины я точно видела. Черная машина, у неё перед полностью разбита передняя часть, "Мазда" серебристая — там тоже подушки безопасности все в крови. Как людей доставали, не видела.
Вся дорога перекрыта, пробка, стекла валяются, все в крови»,
Наталия Жигулина, очевидец
— рассказала корреспонденту НГС проходившая мимо Наталия Жигулина.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, подтвердили, что авария серьезная и есть пострадавшие.
Видео АСТ-54
Вчера в Октябрьском районе молодая девушка на Mitsubishi Outlander наехала на третьеклассницу — девочку с ушибами отвезли в больницу.
Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места аварии, а также если среди пострадавших или погибших в этой аварии есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8-923-157-00-00.