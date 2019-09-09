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Происшествия

В Октябрьском произошла серьезная авария — есть пострадавшие

Из-за лобового столкновения у одной из машин полностью смяло переднюю часть

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По предварительным данным, столкнулись больше двух машин

Фото: АСТ-54

Поздно вечером 8 сентября в Октябрьском районе Новосибирска на улице Бориса Богаткова произошла серьезная авария — столкнулись как минимум два автомобиля, есть пострадавшие.

По информации очевидцев, это была лобовая авария:

«Вечером идем по Богаткова, смотрим: народу очень много, тут же скорая, спасатели МАСС, пожарные. Получается, черная машина летела в сторону Кошурникова по Богаткова, вылетела на встречку, на те машины, которые ехали с "Золотой Нивы". Три машины я точно видела. Черная машина, у неё перед полностью разбита передняя часть, "Мазда" серебристая — там тоже подушки безопасности все в крови. Как людей доставали, не видела. 

Вся дорога перекрыта, пробка, стекла валяются, все в крови»,

Наталия Жигулина, очевидец

 — рассказала корреспонденту НГС проходившая мимо Наталия Жигулина. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, подтвердили, что авария серьезная и есть пострадавшие. 

Видео АСТ-54

Вчера в Октябрьском районе молодая девушка на Mitsubishi Outlander наехала на третьеклассницу — девочку с ушибами отвезли в больницу.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места аварии, а также если среди пострадавших или погибших в этой аварии есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8-923-157-00-00.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

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    9 сен 2019 в 00:41

    Маша, уедь, пожалуйста, обратно. "В Октябрьском". Мерзкое существо.

    Забрел случайно
    9 сен 2019 в 00:54

    НГС, Вы, бы хоть 2ГИС открыли - в Октябрьском. Это Дзержинский р-н.

    Фото пользователя
    9 сен 2019 в 00:41

    Я даже к Громковой лучше отношусь.