Первые результаты выборов мэра Новосибирска: 5 кандидатов, которые набрали больше всего голосов

В горизбикоме подвели первые официальные итоги выборов
Фото: Густаво Зырянов / НГС
В горизбикоме подвели первые официальные итоги выборов 27% избирательных участков: Локоть набрал 51,7%, Бойко — 18,15%, Лебедев — 9,03%, Пинус — 7,57%, Саффиулин — 7,32%. Результаты объявила Тамара Краткая, председатель городского избиркома.
Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов, поэтому их озвучивать не стали.
Тамара Краткая отметила, что самые активные избиратели живут в Центральном, Железнодорожном и Советском районах. Меньше всего избирателей было на участках на левом берегу — в Ленинском и Кировском районах.
НГС весь день следит за выборами в режиме онлайн. В этом году явка была рекордно низкой.