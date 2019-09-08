Первые результаты выборов мэра Новосибирска: 5 кандидатов, которые набрали больше всего голосов

Атас 8 сен 2019 в 23:28

Голосовал за Локтя и мне без разницы, что тут за нытьё в комментариях устроила группка "недовольных". Локоть это лучший мэр из тех, что у нас были и уж точно не хуже предлагаемых. Что за бойки и пинусы я даже не знаю, это вообще кто????