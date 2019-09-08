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Политика
Выборы-2019

Первые результаты выборов мэра Новосибирска: 5 кандидатов, которые набрали больше всего голосов

Лидирует Локоть, на втором месте Сергей Бойко

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В горизбикоме подвели первые официальные итоги выборов

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В горизбикоме подвели первые официальные итоги выборов 27% избирательных участков: Локоть набрал 51,7%, Бойко — 18,15%, Лебедев — 9,03%, Пинус — 7,57%, Саффиулин — 7,32%. Результаты объявила Тамара Краткая, председатель городского избиркома.

Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов, поэтому их озвучивать не стали. 

Тамара Краткая отметила, что самые активные избиратели живут в Центральном, Железнодорожном и Советском районах. Меньше всего избирателей было на участках на левом берегу — в Ленинском и Кировском районах.

НГС весь день следит за выборами в режиме онлайн. В этом году явка была рекордно низкой. 

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    КОММЕНТАРИИ (95)

    Атас
    8 сен 2019 в 23:28

    Голосовал за Локтя и мне без разницы, что тут за нытьё в комментариях устроила группка "недовольных". Локоть это лучший мэр из тех, что у нас были и уж точно не хуже предлагаемых. Что за бойки и пинусы я даже не знаю, это вообще кто????

    Андрей
    8 сен 2019 в 23:31

    Жаль Новосибирск, ещё 5 лет будет страдать из-за Локтя

    ufuyf
    8 сен 2019 в 23:27

    Мне Локоть не понравился ,
    но голосую за коммунистов всёравно ,чтоб хоть как - то дат отпор нынешней власти олигархов . проголосовал за Локтя