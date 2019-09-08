Новосибирская певица перепела хит группы «Кино»

Новосибирская певица Светлана Амельченко записала кавер-версию песни «Кукушка» одной из самых популярных советских групп «Кино».

Клип на новый кавер появился на странице исполнительницы сегодня, в день выборов мэра, 8 сентября. «Песни легендарной группы "Кино" авторства Виктора Цоя спустя годы все так же актуальны и близки нам, не забыты. Спасибо Владимиру Зеленцову (гитарист. — Прим. ред.) за великолепную аранжировку и иное прочтение произведения, для меня огромная радость работать с тобой», — описала видеоролик Амельченко.



На видео кадры с поющей Светланой Амельченко сменяются съемками протестных акций. Кавер уже собрал несколько тысяч просмотров и сотни комментариев.

YouTube-канал AMELCHENKO

Так звучит оригинальная композиция в исполнении Виктора Цоя и группы «Кино». Песня была записана в 1990 году, но вышла после смерти Цоя, в 1991-м.

YouTube-канал VictorTsoyForever (официальный канал исполнителя)