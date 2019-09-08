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Культура

Новосибирская певица перепела хит группы «Кино»

Светлана Амельченко записала рок-версию «Кукушки»

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Клип появился на странице певицы сегодня

Фото: YouTube-канал AMELCHENKO

Новосибирская певица Светлана Амельченко записала кавер-версию песни «Кукушка» одной из самых популярных советских групп «Кино». 

Клип на новый кавер появился на странице исполнительницы сегодня, в день выборов мэра, 8 сентября. 

«Песни легендарной группы "Кино" авторства Виктора Цоя спустя годы все так же актуальны и близки нам, не забыты. Спасибо Владимиру Зеленцову (гитарист. — Прим. ред.) за великолепную аранжировку и иное прочтение произведения, для меня огромная радость работать с тобой», — описала видеоролик Амельченко. 

На видео кадры с поющей Светланой Амельченко сменяются съемками протестных акций. Кавер уже собрал несколько тысяч просмотров и сотни комментариев. 

YouTube-канал AMELCHENKO

Так звучит оригинальная композиция в исполнении Виктора Цоя и группы «Кино». Песня была записана в 1990 году, но вышла после смерти Цоя, в 1991-м.

YouTube-канал VictorTsoyForever (официальный канал исполнителя)

В июле Светлана Амельченко записала кавер-версию песни Listen to your heart шведской группы Roxette. Тогда на съемку и монтаж клипа команде певицы потребовалось чуть больше двух дней.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    8 сен 2019 в 23:09

    Рок не люблю. Больше нравится шансон. Сказываются годы службы в колонии, хотя подчиненным в ЧОПе запрещаю его слушать.

    Гость
    8 сен 2019 в 23:13

    Вы в Питере на Невском в любой выходной день узнаете, что не только Новосибирская певица перепела. Там весь город поёт!

    8 сен 2019 в 23:10

    Хватит насиловать эту песню!