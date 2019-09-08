Абсолютный антирекорд: к 18:00 на выборах мэра Новосибирска побывали всего 16% избирателей

Новосибирский избирком подсчитал данные по явке избирателей к 18:00. Судя по всему, выборы мэры в 2019 году поставят антирекорд — к шести часам вечера проголосовали только 16,81% избирателей. Для сравнения: в 2014 году, когда новосибирцы аналогично выбирали мэра Новосибирска, на это же время было 28,69%.

О том, как идут выборы, НГС рассказывает в режиме онлайн — наши корреспонденты побывали на многих участках в разных районах города, и везде замечают запустение. Как рассказывают председатели участковых комиссий, они все еще надеются на забывчивых новосибирцев, дачников и молодежь, которая «вернется с тусовок».