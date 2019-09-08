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Выборы-2019

Абсолютный антирекорд: к 18:00 на выборах мэра Новосибирска побывали всего 16% избирателей

Избирательные участки закроются в 20:00

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Новосибирцы неактивно идут на выборы

Фото: Мария Тищенко

Новосибирский избирком подсчитал данные по явке избирателей к 18:00. Судя по всему, выборы мэры в 2019 году поставят антирекорд — к шести часам вечера проголосовали только 16,81% избирателей. Для сравнения: в 2014 году, когда новосибирцы аналогично выбирали мэра Новосибирска, на это же время было 28,69%.

О том, как идут выборы, НГС рассказывает в режиме онлайн — наши корреспонденты побывали на многих участках в разных районах города, и везде замечают запустение. Как рассказывают председатели участковых комиссий, они все еще надеются на забывчивых новосибирцев, дачников и молодежь, которая «вернется с тусовок».

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    КОММЕНТАРИИ (82)

    Рюрикович
    8 сен 2019 в 18:56

    Сначала не могут до избирательного участка дойти, а их куча по городу, а потом по поводу того какой плохой мэр, назначили и т п

    Оскар
    8 сен 2019 в 18:59

    Люди должны ходить на выборы, а то так ничего и не изменится, ещё потом ныть будут

    Фото пользователя
    8 сен 2019 в 18:55

    Я ходил на выборы. Это мой гражданский долг.