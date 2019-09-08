Снимок тёплого зимнего заката под Новосибирском попал в топ престижного конкурса

«Холодным январским днём мне пришла в голову идея полюбоваться зимними пейзажами и попутно попробовать сделать пару интересных фотографий. Я давно слышал, что удивительной красоты закаты наблюдаются в селе Соколово Новосибирской области. Недолго думая, я взял штатив, камеру и отправился в путь! И знаете, не пожалел. Такого невероятного пейзажа я давно не видел в окрестностях нашего любимого города. В этот вечер была сделана серия снимков, но для конкурса была выбрана только одна работа — та, которую вы можете наблюдать», — рассказал Алексей Парфёнов корреспонденту НГС в переписке в соцсети.

Снимок новосибирца Алексея Парфёнова попал в топ конкурса «Рассветы и закаты» в рамках международного конкурса 35 Awards.

Свою работу Алексей назвал «Тёплые закаты в холодной Сибири». Фотография была сделана во время новогодних праздников 2018 года.

На тематический конкурс «Рассветы и закаты» свои заявки подали более 6 тысяч человек из 133 стран мира, всего были подано более 16 тысяч фотографий.

В марте Алексей Парфёнов попал в топ-100 тематического конкурса «Дикие животные зимой» в рамках международного конкурса 35 Awards.