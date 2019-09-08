Власти выделили 17,5 миллиона на ремонт 500 метров Советского шоссе

Ремонт участка завершится в середине ноября
Фото: Александр Ощепков / НГС
Власти Новосибирской области заказали ремонт участка Советского шоссе длиной 500 метров — работы буду идти в районе Краснообска.
«Дата окончания выполнения работ на объектах (до данной даты результат работ должен быть передан заказчику) — 15 ноября 2019 года», — говорится в документах на сайте госзакупок.
Работы заказало управление контрактной системы НСО, стоимость работ оценена по итогам торгов в 17,5 миллиона рублей.
Участок Советского шоссе расположен в Новосибирском районе, ремонт начнётся на отметке 4,5 км — ориентировочно это середина Советского шоссе. Подрядчик должен будет отремонтировать и укрепить обочины, восстановить изношенный верхний слой, установить знаки и сделать разметку.
В конце августа на другом участке Советского шоссе, соединяющего Кировский и Советский районы Новосибирска, рабочие смонтировали новый пешеходный мост — четыре года назад мост снёс китайский грузовик, проехавший под ним с поднятым кузовом.