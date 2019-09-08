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Дороги и транспорт

Власти выделили 17,5 миллиона на ремонт 500 метров Советского шоссе

Ремонт будет идти в районе Краснообска

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Ремонт участка завершится в середине ноября

Фото: Александр Ощепков / НГС

Власти Новосибирской области заказали ремонт участка Советского шоссе длиной 500 метров — работы буду идти в районе Краснообска.

«Дата окончания выполнения работ на объектах (до данной даты результат работ должен быть передан заказчику) — 15 ноября 2019 года», — говорится в документах на сайте госзакупок.

Работы заказало управление контрактной системы НСО, стоимость работ оценена по итогам торгов в 17,5 миллиона рублей.

Участок Советского шоссе расположен в Новосибирском районе, ремонт начнётся на отметке  4,5 км — ориентировочно это середина Советского шоссе. Подрядчик должен будет отремонтировать и укрепить обочины, восстановить изношенный верхний слой, установить знаки и сделать разметку.

В конце августа на другом участке Советского шоссе, соединяющего Кировский и Советский районы Новосибирска, рабочие смонтировали новый пешеходный мост — четыре года назад мост снёс китайский грузовик, проехавший под ним с поднятым кузовом.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

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    8 сен 2019 в 17:06

    Поддерживаю выделение средств.

    Эдик
    8 сен 2019 в 17:15

    Езжу частенько в сторону Бердска, так вот, когда выезжаешь из города на советское шоссе, дорога кажется идеальной. Вот бы в Новосибе такие дороги катали, а то сами знаете... если не кочка, то яма.ИМХО

    8 сен 2019 в 17:10

    Нынче очень много дорог по области делают, в городе Новосибирске столько не делали...