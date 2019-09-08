8 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 2/10
usd 66.00
eur 72.89

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 2/10
usd 66.00
eur 72.89

Все новости

Все новости
Город

«Защитите от выселения»: жители военного городка устроили митинг

В поддержку военных пенсионеров проходит уже вторая массовая акция

Поделиться

2 480
36 Обсудить

Акция началась в 14 часов возле дома по улице Лейтенанта Амосова, 62

Фото: Вячеслав Бондарев

Сегодня, 8 сентября, жители посёлка Гвардейский в Калининском районе Новосибирска вышли на митинг против выселения военных пенсионеров.

«Были выступления военных пенсионеров, пенсионеров Минобороны — там были и гражданские, кто в столовой работал и т. д. Были их выступления, были рассказы, кого и как выселяют, кто отслужил более 20–30 лет. К примеру один случай был: примерно на днях пришло так называемое "письмо счастья" о выселении — человек, который прослужил 11 лет, у которого в контракте было написано, что после выслуги 10 лет ему предоставят жильё», — рассказал корреспонденту НГС общественник и организатор акции Вячеслав Бондарев.

По оценкам организатора, на митинг пришло более ста человек.

«Собирали подписи под обращением к президенту, плюс собирались контакты — мониторили, сколько человек выселили, кто отозвался», — пояснил Бондарев.

На митинг, по оценке организаторов, пришли около 100 человек

На митинг, по оценке организаторов, пришли около 100 человек

На акции собирали подписи для обращения к президенту

На акции собирали подписи для обращения к президенту

На месте митинга расположена стела памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

На месте митинга расположена стела памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Как сообщалось прежде, под угрозой выселения оказались более 150 семей.

В прошлый раз жители проводили из-за выселения пикет — он прошёл 25 августа. А в начале сентября они устроили одиночные пикеты возле полпредства в Дзержинском районе города.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

выселение пенсионеров

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (36)

    Точняк
    8 сен 2019 в 15:53

    Военные привыкли к большим зарплатам и пенсиям тоже большим в молодом возрасте. Теперь ещк и хату хотят бесплатную. У меня всего один вопрос, почему митинг не разогнали?

    8 сен 2019 в 15:53

    Отдавшие здоровье ракетно-ядерному щиту Родины --- это кто? Те что годами маясь от безделья убивали печень казенным спиртом?

    8 сен 2019 в 16:31

    Если в контракте написано 10 лет, а прослужил 11 то в чем проблема пойти в суд? или просто что то недоговаривают