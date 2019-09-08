«Защитите от выселения»: жители военного городка устроили митинг

Сегодня, 8 сентября, жители посёлка Гвардейский в Калининском районе Новосибирска вышли на митинг против выселения военных пенсионеров.

«Были выступления военных пенсионеров, пенсионеров Минобороны — там были и гражданские, кто в столовой работал и т. д. Были их выступления, были рассказы, кого и как выселяют, кто отслужил более 20–30 лет. К примеру один случай был: примерно на днях пришло так называемое "письмо счастья" о выселении — человек, который прослужил 11 лет, у которого в контракте было написано, что после выслуги 10 лет ему предоставят жильё», — рассказал корреспонденту НГС общественник и организатор акции Вячеслав Бондарев.