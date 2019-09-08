Участковый избирком вызвал полицию и МЧС из-за воздушных шаров рядом со школой

Участковая избирательная комиссия № 1608, которая работает в школе № 143 на улице Объединения в Калининском районе Новосибирска, вызвала полицию и МЧС из-за воздушных шаров, которые нашли рядом с участком.

Рядом со школой надули и оставили шарики белого цвета, рассказала корреспонденту НГС заместитель председателя участковой комиссии Татьяна Вьюгова.

«У нас была нештатная ситуация, 30 минут назад закончился инцидент. Были надуты белые шары, и не было рядом хозяйки в течение часа. Мы сообщили МЧС и вызвали наряд полиции. И на девушку там составлен протокол. Но это было за территорией школы. <…> Она потом эти шары сдула и отнесла», — сообщила Вьюгова.