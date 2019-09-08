Участковый избирком вызвал полицию и МЧС из-за воздушных шаров рядом со школой

Члены УИК № 1608 оказались бдительными — увидев воздушные шары, они сразу вызвали полицию и спасателей
Фото: nashvybor2019.ru
Участковая избирательная комиссия № 1608, которая работает в школе № 143 на улице Объединения в Калининском районе Новосибирска, вызвала полицию и МЧС из-за воздушных шаров, которые нашли рядом с участком.
Рядом со школой надули и оставили шарики белого цвета, рассказала корреспонденту НГС заместитель председателя участковой комиссии Татьяна Вьюгова.
«У нас была нештатная ситуация, 30 минут назад закончился инцидент. Были надуты белые шары, и не было рядом хозяйки в течение часа. Мы сообщили МЧС и вызвали наряд полиции. И на девушку там составлен протокол. Но это было за территорией школы. <…> Она потом эти шары сдула и отнесла», — сообщила Вьюгова.
Воздушные шары использовались в предвыборной кампании одного из кандидатов в мэры Новосибирска.
Кроме того, по информации наблюдателей, которые работают на этом же участке № 1608, недалеко от входа в школу были замечены люди, предлагающие деньги за голос в пользу одного из кандидатов в депутаты горсовета. Участок работает на округе № 12, где помимо мэра выбирают и депутата городского совета.
Татьяна Вьюгова информацию о подкупе избирателе пока не подтверждает.
«Этот факт я не могу вам пока подтвердить, здесь пока не сообщалось», — сказала зампред участковой комиссии.
Пресс-служба Главного управления МВД по Новосибирской области пока не прокомментировала появление воздушных шаров и возможную скупку голосов на участке в Калининском районе.
НГС весь день следит за ходом голосования в режиме онлайн.