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Политика
Выборы-2019

Участковый избирком вызвал полицию и МЧС из-за воздушных шаров рядом со школой

Такие шары использовал один из кандидатов в мэры в своей предвыборной кампании

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Члены УИК № 1608 оказались бдительными — увидев воздушные шары, они сразу вызвали полицию и спасателей

Фото: nashvybor2019.ru

Участковая избирательная комиссия № 1608, которая работает в школе № 143 на улице Объединения в Калининском районе Новосибирска, вызвала полицию и МЧС из-за воздушных шаров, которые нашли рядом с участком. 

Рядом со школой надули и оставили шарики белого цвета, рассказала корреспонденту НГС заместитель председателя участковой комиссии Татьяна Вьюгова. 

«У нас была нештатная ситуация, 30 минут назад закончился инцидент. Были надуты белые шары, и не было рядом хозяйки в течение часа. Мы сообщили МЧС и вызвали наряд полиции. И на девушку там составлен протокол. Но это было за территорией школы. <…> Она потом эти шары сдула и отнесла», — сообщила Вьюгова. 

Воздушные шары использовались в предвыборной кампании одного из кандидатов в мэры Новосибирска. 

Кроме того, по информации наблюдателей, которые работают на этом же участке № 1608, недалеко от входа в школу были замечены люди, предлагающие деньги за голос в пользу одного из кандидатов в депутаты горсовета. Участок работает на округе № 12, где помимо мэра выбирают и депутата городского совета. 

По словам наблюдателей на участке № 1608, «скупщики» работают в Subaru Legacy с кузбасскими номерами

По словам наблюдателей на участке № 1608, «скупщики» работают в Subaru Legacy с кузбасскими номерами

Татьяна Вьюгова информацию о подкупе избирателе пока не подтверждает. 

«Этот факт я не могу вам пока подтвердить, здесь пока не сообщалось», — сказала зампред участковой комиссии. 

Пресс-служба Главного управления МВД по Новосибирской области пока не прокомментировала появление воздушных шаров и возможную скупку голосов на участке в Калининском районе. 

НГС весь день следит за ходом голосования в режиме онлайн.

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    КОММЕНТАРИИ (30)

    на всякий случай
    8 сен 2019 в 13:56

    А секса нигде не предлагают в обмен на голос? Просто пирожки уже надоели.

    Элен
    8 сен 2019 в 13:49

    Боятся даже собственной тени.

    Фото пользователя
    8 сен 2019 в 13:51

    Ну вот, пошла движуха) а то про явку скучно читать… может, и народ привлекут такими зрелищами