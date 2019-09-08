Выбирают нехотя: явка в Новосибирске остаётся очень низкой

К полудню воскресенья, 8 сентября, в выборах мэра Новосибирска приняли участие 5,43% избирателей.

По данным городской избирательной комиссии на 12:00, на участках побывали больше 64 тысяч новосибирцев, включая тех, которые голосовали досрочно.

По сравнению с прошлыми выборами мэра, которые проходили в 2014 году, явка продолжает быть низкой. Пять лет назад к полудню проголосовали 9,85% избирателей, а сейчас этот показатель значительно ниже.

НГС весь день следит за ходом голосования в режиме онлайн.

