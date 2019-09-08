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Выборы-2019

Выбирают нехотя: явка в Новосибирске остаётся очень низкой

К полудню за мэра проголосовали больше 64 тысяч новосибирцев

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Всю первую половину дня ажиотажа на избирательных участках в Новосибирске не было 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

К полудню воскресенья, 8 сентября, в выборах мэра Новосибирска приняли участие 5,43% избирателей. 

По данным городской избирательной комиссии на 12:00, на участках побывали больше 64 тысяч новосибирцев, включая тех, которые голосовали досрочно. 

По сравнению с прошлыми выборами мэра, которые проходили в 2014 году, явка продолжает быть низкой. Пять лет назад к полудню проголосовали 9,85% избирателей, а сейчас этот показатель значительно ниже. 

НГС весь день следит за ходом голосования в режиме онлайн.

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    КОММЕНТАРИИ (33)

    Фото пользователя
    8 сен 2019 в 12:42

    Погода хорошая, многие сейчас на даче, наверное специально сделали день голосования в начале сентября, чтобы пенсионеры не пришли

    Голос
    8 сен 2019 в 12:41

    Сейчас пойду проголосую. Надо что-то хотя бы попытаться менять.

    Фото пользователя
    8 сен 2019 в 13:07

    5 лет дорог не было - но новый мэр и новые дороги!