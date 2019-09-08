Трамвай въехал в бок легкового автомобиля на проспекте Дзержинского

Авария случилась на проспекте Дзержинского между улицами Волочаевской и Авиационной
Фото: Денис Колесников / 2ГИС
Сегодня днём, 8 сентября, в Новосибирске на проспекте Дзержинского трамвай въехал в бок легковой машины.
Авария случилась недалеко от остановки «Сад имени Дзержинского» — здесь проходит трамвайный маршрут № 11.
По информации 2ГИС, движение по проспекту к месту аварии затруднено. По информации сайта ЦУГАЭТ, на маршруте сейчас работают два трамвая.
Утром 5 сентября на остановке в районе жилмассива «Восход» остановились трамваи маршрута № 13 — в это время там сломался один из них.