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Трамвай въехал в бок легкового автомобиля на проспекте Дзержинского

Движение на пути к месту аварии затруднено

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Авария случилась на проспекте Дзержинского между улицами Волочаевской и Авиационной

Фото: Денис Колесников / 2ГИС 

Сегодня днём, 8 сентября, в Новосибирске на проспекте Дзержинского трамвай въехал в бок легковой машины.

Авария случилась недалеко от остановки «Сад имени Дзержинского» — здесь проходит трамвайный маршрут № 11.

По информации 2ГИС, движение по проспекту к месту аварии затруднено. По информации сайта ЦУГАЭТ, на маршруте сейчас работают два трамвая.

На участке с аварией наблюдается небольшой затор

На участке с аварией наблюдается небольшой затор

На маршруте работают два трамвая №&nbsp;11

На маршруте работают два трамвая № 11

Утром 5 сентября на остановке в районе жилмассива «Восход» остановились трамваи маршрута № 13 — в это время там сломался один из них.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    8 сен 2019 в 13:09

    С нетерпением жду комментариев экспертов НГС на тему компетентности новосибирских водителей и организации движения в городе. Ребята, жгите!

    8 сен 2019 в 13:34

    Уровень квалификации ведроводителей Новосибирска сопоставим со странами Центральной Африки.