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Происшествия

На железнодорожной станции в Новосибирске погиб 15-летний подросток

Следователи выясняют причины происшествия

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Причины падения подростка с моста выясняются

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Ночью 7 сентября на вокзале «Новосибирск-Западный» погиб 15-летний подросток.

«По данному факту мы проводим доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В ходе проверки мы выясняем все подробности произошедшего», — рассказали корреспонденту НГС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Подростка нашли лежащим на насыпи, известно, что он упал с моста. Причины падения выясняются. Следователи провели осмотр места происшествия, сейчас опрашивают очевидцев. Уже назначены экспертизы.

По информации читательницы НГС, в момент происшествия по мостом был поезд, а подросток при падении зацепился за провод.

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