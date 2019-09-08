На железнодорожной станции в Новосибирске погиб 15-летний подросток

Ночью 7 сентября на вокзале «Новосибирск-Западный» погиб 15-летний подросток.

«По данному факту мы проводим доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В ходе проверки мы выясняем все подробности произошедшего», — рассказали корреспонденту НГС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Подростка нашли лежащим на насыпи, известно, что он упал с моста. Причины падения выясняются. Следователи провели осмотр места происшествия, сейчас опрашивают очевидцев. Уже назначены экспертизы.