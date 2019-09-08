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Политика
Выборы-2019

Пирожки не манят: на выборы мэра пришли меньше 20 тысяч избирателей

Явка на 10:00 остаётся низкой даже по сравнению с прошлыми выборами

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Избирком опубликовал первые данные по явке избирателей на выборах мэра 

Фото: Александр Ощепков / НГС

За два часа работы избирательных участков на выборах мэра Новосибирска проголосовали всего 1,65% избирателей. 

Данные о явке по состоянию на 10:00 опубликовала городская избирательная комиссия. Пока в выборах приняли участие только 19 580 горожан. Эти данные учитывают почти 7 тысяч избирателей, которые проголосовали досрочно.

Явку можно считать низкой даже по сравнению с прошлыми выборами мэра, которые прошли 6 апреля 2014 года. Тогда к 10:00 проголосовали 2,5% избирателей. 

НГС весь день следит за ходом голосования в режиме онлайн.

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    КОММЕНТАРИИ (48)

    8 сен 2019 в 10:53

    Народ после марфона отсыпается)) Еще придут, все хотят другого мэра, а не того который сейчас

    Фото пользователя
    8 сен 2019 в 10:52

    Последствия отмены графы ПРОТИВ ВСЕХ. Видимо народ таким образом хочет показать свое отношение к власти

    знаток
    8 сен 2019 в 10:59

    Пустая трата времени, всё давно ясно и решено, так, что нет смысла учавствовать в этом цырке.