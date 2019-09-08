Пирожки не манят: на выборы мэра пришли меньше 20 тысяч избирателей

За два часа работы избирательных участков на выборах мэра Новосибирска проголосовали всего 1,65% избирателей.

Данные о явке по состоянию на 10:00 опубликовала городская избирательная комиссия. Пока в выборах приняли участие только 19 580 горожан. Эти данные учитывают почти 7 тысяч избирателей, которые проголосовали досрочно.

Явку можно считать низкой даже по сравнению с прошлыми выборами мэра, которые прошли 6 апреля 2014 года. Тогда к 10:00 проголосовали 2,5% избирателей.

НГС весь день следит за ходом голосования в режиме онлайн.