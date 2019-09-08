Рубрики
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 0/10
usd 66.00
eur 72.89

Темы

СЕЙЧАС +13°С
Пробки 0/10
usd 66.00
eur 72.89

Все новости

Все новости
Политика

В Новосибирске начались выборы мэра

Горожане могут отдать голос за одного из 15 кандидатов

Поделиться

387
4 Обсудить

Участки будут работать с 8:00 до 20:00

Фото: Александр Ощепков / НГС 

В воскресенье, 8 сентября, в Новосибирске проходят выборы мэра. 

Корреспонденты НГС будут в течение всего дня следить за ходом голосования, а потом первыми сообщат о результатах выборов после закрытия участков.

НГС ждёт сообщений о ходе голосования от своих читателей. Присылайте в редакцию фото и видео с избирательных участков и, конечно же, сообщайте о нарушениях, если вы стали их свидетелями. Отправляйте сообщения через WhatsApp и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

По теме

ТЕГИ

выборы мэра Новосибирска

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    Худой
    8 сен 2019 в 08:09

    Анатолий Локоть, и только так! КПРФ вперёд!

    Фото пользователя
    8 сен 2019 в 08:07

    В смысле мэра? Новый мэр будет или обманули как всегда?