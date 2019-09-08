В Новосибирске начались выборы мэра

В воскресенье, 8 сентября, в Новосибирске проходят выборы мэра.

Корреспонденты НГС будут в течение всего дня следить за ходом голосования, а потом первыми сообщат о результатах выборов после закрытия участков.

НГС ждёт сообщений о ходе голосования от своих читателей. Присылайте в редакцию фото и видео с избирательных участков и, конечно же, сообщайте о нарушениях, если вы стали их свидетелями. Отправляйте сообщения через WhatsApp и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.