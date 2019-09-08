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Урны ждут: в Новосибирске начались выборы мэра

НГС следит за голосованием в режиме онлайн

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Участки будут работать с 8:00 до 20:00

В воскресенье, 8 сентября, в Новосибирске проходят выборы мэра. 

Корреспонденты НГС будут в течение всего дня следить за ходом голосования, а потом первыми сообщат о результатах выборов. 

А ещё за выборами можно наблюдать из дома. В этом году опять запустили прямой эфир с участков — видео можно посмотреть на сайте «Наш выбор 2019». 

Сейчас, например, такое можно увидеть на участке № 1690 на Затулинке — школьный спортзал с деревянным полом, несколько парт, кабинки для голосования. А избирателей не видно. 

Избирательный участок № 1690 в школе № 63 открыли в спортзале&nbsp;

Избирательный участок № 1690 в школе № 63 открыли в спортзале 

Кроме выборов мэра, сегодня проходят дополнительные выборы и в городской совет Новосибирска. Но только по одному округу — № 12 в Калининском районе. 

Здесь выбирают депутата, который сменит в горсовете Дмитрия Прибаловца — его не стало в феврале этого года. 

Давайте скажем пару слов о том, кого мы выбираем и что нам за это будет. 

Срок полномочий мэра Новосибирска — 5 лет. Если не проголосуете сегодня, то будете жалеть об этом именно 5 лет. 

Новосибирск — крупнейший муниципалитет России, где сохраняются прямые выборы мэров.

За пост борется рекордное количество кандидатов — 15. Их имена, биографии и даже цветные фотографии можно найти на каждом участке. 

А еще на участках должны быть горячие пирожки. Фотографии с ними мы в редакции НГС тоже очень сильно ждём. Присылайте! 

Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Голосовать можно только тем, у кого есть регистрация по месту жительства в Новосибирске. Если вы забыли, где находится ваш избирательный участок, загляните на сайт избиркома или в 2ГИС — там можно найти все адреса. 

С минуты на минуту в Новосибирске откроются избирательные участки. 

НГС ждёт сообщений о ходе голосования от своих читателей. Присылайте в редакцию фото и видео с избирательных участков и, конечно же, сообщайте о нарушениях, если вы стали их свидетелями. Отправляйте сообщения через WhatsApp и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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    КОММЕНТАРИИ (45)

    Худой
    8 сен 2019 в 08:07

    Анатолий Локоть, только так. КПРФ вперёд!

    Нафанаил
    8 сен 2019 в 08:18

    Сам я никогда на выборы не ходил, но в этот раз точно пойду. За Грудинина голосовать. Грудинин - кандидат от народа!

    Тамара
    8 сен 2019 в 08:13

    Только бы не Толька!!!