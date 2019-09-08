Урны ждут: в Новосибирске начались выборы мэра

А ещё за выборами можно наблюдать из дома. В этом году опять запустили прямой эфир с участков — видео можно посмотреть на сайте «Наш выбор 2019».
Сейчас, например, такое можно увидеть на участке № 1690 на Затулинке — школьный спортзал с деревянным полом, несколько парт, кабинки для голосования. А избирателей не видно.
Кроме выборов мэра, сегодня проходят дополнительные выборы и в городской совет Новосибирска. Но только по одному округу — № 12 в Калининском районе.
Здесь выбирают депутата, который сменит в горсовете Дмитрия Прибаловца — его не стало в феврале этого года.
Давайте скажем пару слов о том, кого мы выбираем и что нам за это будет.
Срок полномочий мэра Новосибирска — 5 лет. Если не проголосуете сегодня, то будете жалеть об этом именно 5 лет.
Новосибирск — крупнейший муниципалитет России, где сохраняются прямые выборы мэров.
За пост борется рекордное количество кандидатов — 15. Их имена, биографии и даже цветные фотографии можно найти на каждом участке.
А еще на участках должны быть горячие пирожки. Фотографии с ними мы в редакции НГС тоже очень сильно ждём. Присылайте!
Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Голосовать можно только тем, у кого есть регистрация по месту жительства в Новосибирске. Если вы забыли, где находится ваш избирательный участок, загляните на сайт избиркома или в 2ГИС — там можно найти все адреса.
С минуты на минуту в Новосибирске откроются избирательные участки.
НГС ждёт сообщений о ходе голосования от своих читателей. Присылайте в редакцию фото и видео с избирательных участков и, конечно же, сообщайте о нарушениях, если вы стали их свидетелями. Отправляйте сообщения через WhatsApp и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.