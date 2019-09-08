Урны ждут: в Новосибирске начались выборы мэра

Давайте скажем пару слов о том, кого мы выбираем и что нам за это будет.

Срок полномочий мэра Новосибирска — 5 лет. Если не проголосуете сегодня, то будете жалеть об этом именно 5 лет.

Новосибирск — крупнейший муниципалитет России, где сохраняются прямые выборы мэров.

За пост борется рекордное количество кандидатов — 15. Их имена, биографии и даже цветные фотографии можно найти на каждом участке.

А еще на участках должны быть горячие пирожки. Фотографии с ними мы в редакции НГС тоже очень сильно ждём. Присылайте!