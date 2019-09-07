Команда из НГУ «Я обиделась» прошла в Высшую лигу КВН

КНБ 7 сен 2019 в 22:30

Вот вам наглядный пример связей. Команда абсолютно "мертвая", вылетала на каждой стадии по пути к финалу, ее постоянно добирали судьи и в финале добрал Масляков. Мало того, эту команду лоббировали и на НГС. Ведь в премьерке в этом году было ДВЕ команды из Новосибирска, но про вторую тишина, а про это жалкое подобие команды КВН пишут уже третий раз.