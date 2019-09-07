Команда из НГУ «Я обиделась» прошла в Высшую лигу КВН

Девушки не стали чемпионами, но их всё равно позвали играть в Высшей лиге
Фото: kvn.ru
В пятницу, 7 сентября, в Московском молодёжном центре «Планета КВН» состоялся финал Премьер лиги. По результатам игры новосибирскую команду из НГУ «Я обиделась» пригласили играть в Высшую лигу КВН.
Как сообщается на официальном сайте КВН, в финале Премьер-лиги выступило восемь команд из Москвы, Ростова-на-Дону, Могилёва, Иркутска, Твери и Новосибирска. Они сыграли два конкурса: визитку и музыкальный конкурс. В результате чемпионами лиги стала команда «Буряты» из Иркутска. Помимо них судьи пригласили в Высшую лигу ещё три команды: «Доктор Хаус», «Станция Динамо» и «Я обиделась».
В прошлом году женская команда из НГУ выступала в финале Международной лиги КВН. А в январе девушки пробились на гала-концерт фестиваля «КиВиН-2019», который проходил в Сочи.