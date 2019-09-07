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Развлечения

Команда из НГУ «Я обиделась» прошла в Высшую лигу КВН

Игра состоялась в пятницу

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Девушки не стали чемпионами, но их всё равно позвали играть в Высшей лиге

Фото: kvn.ru

В пятницу, 7 сентября, в Московском молодёжном центре «Планета КВН» состоялся финал Премьер лиги. По результатам игры новосибирскую команду из НГУ «Я обиделась» пригласили играть в Высшую лигу КВН.

Как сообщается на официальном сайте КВН, в финале Премьер-лиги выступило восемь команд из Москвы, Ростова-на-Дону, Могилёва, Иркутска, Твери и Новосибирска. Они сыграли два конкурса: визитку и музыкальный конкурс. В результате чемпионами лиги стала команда «Буряты» из Иркутска. Помимо них судьи пригласили в Высшую лигу ещё три команды: «Доктор Хаус», «Станция Динамо» и «Я обиделась».

В прошлом году женская команда из НГУ выступала в финале Международной лиги КВН. А в январе девушки пробились на гала-концерт фестиваля «КиВиН-2019», который проходил в Сочи.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    пчела Майя
    7 сен 2019 в 22:23

    КВН ?
    через 2,5 часа бой UFC Хабиба с Порье

    7 сен 2019 в 22:30

    Вот вам наглядный пример связей. Команда абсолютно "мертвая", вылетала на каждой стадии по пути к финалу, ее постоянно добирали судьи и в финале добрал Масляков. Мало того, эту команду лоббировали и на НГС. Ведь в премьерке в этом году было ДВЕ команды из Новосибирска, но про вторую тишина, а про это жалкое подобие команды КВН пишут уже третий раз.

    с богаткова
    7 сен 2019 в 22:19

    Не приличное название команды. Я служил в МЛС поэтому знаю о чем говорю.