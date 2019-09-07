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В Ленинском районе вспыхнул сильный пожар

Очевидцы сообщают, что площадь возгорания — более 60 квадратных метров

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Дым от пожара виден издалека

Фото: Стас Соколов / НГС

Вечером в субботу, 7 сентября, в Ленинском районе Новосибирска вспыхнул сильный пожар по адресу: Связистов, 12а, из-за которого поднялся столб чёрного дыма.

Первое сообщение о пожаре поступило на телефон оперативного дежурного службы 112 в 19:47. «За воинской частью, за гаражами. Открытый огонь», — говорится в вызове.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, площадь пожара составляет более 60 квадратных метров. Огонь перекинулся со строительного мусора на сараи и двухэтажное здание.

В пожарной части № 15 корреспонденту НГС отказались сообщать подробности пожара, однако рассказали, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

«Всё под контролем. Никому опасности, угрозы нет», — рассказали в диспетчерской.

В ночь на вторник, 4 сентября, в частном секторе Октябрьского района произошёл крупный пожар, который тушили всю ночь.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 21:29

    Жаль что не эта церковь на фото.

    с богаткова
    7 сен 2019 в 21:13

    Если все мои подчиненные чоповцы выйдут отливать то потушат любой пожар.

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 21:12

    Опять левый берег вот на Богаткова не бывает пожаров.