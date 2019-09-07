В Ленинском районе вспыхнул сильный пожар

Дым от пожара виден издалека
Фото: Стас Соколов / НГС
Вечером в субботу, 7 сентября, в Ленинском районе Новосибирска вспыхнул сильный пожар по адресу: Связистов, 12а, из-за которого поднялся столб чёрного дыма.
Первое сообщение о пожаре поступило на телефон оперативного дежурного службы 112 в 19:47. «За воинской частью, за гаражами. Открытый огонь», — говорится в вызове.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, площадь пожара составляет более 60 квадратных метров. Огонь перекинулся со строительного мусора на сараи и двухэтажное здание.
В пожарной части № 15 корреспонденту НГС отказались сообщать подробности пожара, однако рассказали, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
«Всё под контролем. Никому опасности, угрозы нет», — рассказали в диспетчерской.
В ночь на вторник, 4 сентября, в частном секторе Октябрьского района произошёл крупный пожар, который тушили всю ночь.