В Ленинском районе вспыхнул сильный пожар

Вечером в субботу, 7 сентября, в Ленинском районе Новосибирска вспыхнул сильный пожар по адресу: Связистов, 12а, из-за которого поднялся столб чёрного дыма.

Первое сообщение о пожаре поступило на телефон оперативного дежурного службы 112 в 19:47. «За воинской частью, за гаражами. Открытый огонь», — говорится в вызове.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, площадь пожара составляет более 60 квадратных метров. Огонь перекинулся со строительного мусора на сараи и двухэтажное здание.

В пожарной части № 15 корреспонденту НГС отказались сообщать подробности пожара, однако рассказали, что, по предварительной информации, пострадавших нет.