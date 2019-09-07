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В Ленинском районе пропала школьница с ожогом на руке

Она ушла из дома вчера утром

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Девушка ушла из дома вчера утром

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вечером в субботу, 7 сентября, волонтёры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» объявили о том, что в Ленинском районе Новосибирска пропала 15-летняя Полина Караман.

Как следует из ориентировки, в пятницу, 6 сентября, девушка вышла из дома по адресу Полтавская, 21 около 12 часов дня. С тех пор о её местонахождении ничего не известно. Она была одета в чёрную толстовку с белой надписью и чёрные брюки.

Рост Полины 160–165 сантиметров. У неё серо-коричнево-зелёные глаза и крашенные в блонд волосы. На левой руке шрам от ожога.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам +7 953 887-17-77 или +7 951 387-07-58 или по номеру 112.

Сегодня стало известно о том, что пропала молодая мать на серебристой «Мазде». Она уехала из дома, оставив своих детей без присмотра.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Собственно
    7 сен 2019 в 20:53

    А родители как всегда непричем ?
    Из нормальной семьи дети не исчезают...

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 21:03

    Найдётся бездельница...

    7 сен 2019 в 21:01

    День потеряшек какой-то...