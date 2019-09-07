В Ленинском районе пропала школьница с ожогом на руке

Вечером в субботу, 7 сентября, волонтёры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» объявили о том, что в Ленинском районе Новосибирска пропала 15-летняя Полина Караман.

Как следует из ориентировки, в пятницу, 6 сентября, девушка вышла из дома по адресу Полтавская, 21 около 12 часов дня. С тех пор о её местонахождении ничего не известно. Она была одета в чёрную толстовку с белой надписью и чёрные брюки.

Рост Полины 160–165 сантиметров. У неё серо-коричнево-зелёные глаза и крашенные в блонд волосы. На левой руке шрам от ожога.