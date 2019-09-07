Первое поражение сезона: «Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву»

Единственную шайбу в ворота уфимцев забил нападающий Юусо Пуустинен
Фото: vk.com / hcsibir1962
В субботу, 7 сентября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл уфимской команде «Салават Юлаев». Матч закончился со счётом 1:3.
Счёт игры открыл нападающий гостей Никита Сошников, который на 11-й минуте матча забил гол в ворота новосибирской команды. Он же во втором периоде забил вторую шайбу. Однако спустя шесть минут наш игрок Юусо Пуустинен сумел ответить «Салавату».
Спустя три минуты гости вновь забили гол в ворота «Сибири». На этот раз отличился уфимский нападающий Тему Хартикайнен. Таким образом новосибирский хоккейный клуб допустил первое поражение в сезоне.
Следующий матч пройдёт во вторник, 10 сентября. Наша команда сыграет с соперниками из Санкт-Петербурга.
Первый матч сезона ХК «Сибирь» завершился победой над хабаровской командой «Амур».