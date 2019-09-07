Рубрики
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 66.00
eur 72.89

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 66.00
eur 72.89

Все новости

Все новости
Спорт

Первое поражение сезона: «Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву»

Игра закончилась со счётом 1:3

Поделиться

1 666
20 Обсудить

Единственную шайбу в ворота уфимцев забил нападающий Юусо Пуустинен

Фото: vk.com / hcsibir1962

В субботу, 7 сентября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл уфимской команде «Салават Юлаев». Матч закончился со счётом 1:3.

Счёт игры открыл нападающий гостей Никита Сошников, который на 11-й минуте матча забил гол в ворота новосибирской команды. Он же во втором периоде забил вторую шайбу. Однако спустя шесть минут наш игрок Юусо Пуустинен сумел ответить «Салавату».

Спустя три минуты гости вновь забили гол в ворота «Сибири». На этот раз отличился уфимский нападающий Тему Хартикайнен. Таким образом новосибирский хоккейный клуб допустил первое поражение в сезоне.

Следующий матч пройдёт во вторник, 10 сентября. Наша команда сыграет с соперниками из Санкт-Петербурга.

Первый матч сезона ХК «Сибирь» завершился победой над хабаровской командой «Амур».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ХК Сибирьхоккей

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (20)

    болельщица
    7 сен 2019 в 20:42

    А я все равно считаю, что наши отыграли здорово. Бились до конца, и по статистике переиграли. Да, счет не в нашу пользу... Если еще большинство подтянуть - вообще здорово будет, в ПО войдем уверенно!

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 20:15

    Салават натянул Сибирь как чехол на пианино...

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 20:12

    Молодцы Салават выбили всю дурь из позорной Сибири...