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Сотни студентов с флагами прошли парадом по центру Новосибирска (фоторепортаж)

Они шли с улицы Кирова к площади Ленина

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На парад пришло около двух тысяч первокурсников из разных учебных заведений Новосибирска

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Вечером в субботу, 7 сентября, по улице Кирова и Октябрьской магистрали прошёл парад российского студенчества в Новосибирске. По оценкам корреспондента НГС, собрались около двух тысяч первокурсников из разных учебных заведений города. Во время шествия их приветствовали руководители вузов, а сами студенты дали торжественную клятву на площади Ленина. 

 Мы сделали подборку фотографий с прошедшего шествия.

Парад стартовал от здания по Кирова, 46

Парад стартовал от здания по Кирова, 46

На шествие собралось несколько сотен новоиспечённых студентов с флагами своих вузов

На шествие собралось несколько сотен новоиспечённых студентов с флагами своих вузов

В 18:00 колонна начала движение по улице Кирова, а затем двинулась по Октябрьской магистрали к площади Ленина

В 18:00 колонна начала движение по улице Кирова, а затем двинулась по Октябрьской магистрали к площади Ленина

Движение автомобилей на улицах перекрыли с 17:00 до 23:00, чтобы студенты могли пройти

Движение автомобилей на улицах перекрыли с 17:00 до 23:00, чтобы студенты могли пройти

На шествие пришли не только студенты, но и преподаватели

На шествие пришли не только студенты, но и преподаватели

Около театра «Глобус» студентов приветствовали руководители учебных заведений

Около театра «Глобус» студентов приветствовали руководители учебных заведений

Студенты пришли с флагами своих вузов

Студенты пришли с флагами своих вузов

На площади Ленина первокурсники должны произнести торжественную клятву

На площади Ленина первокурсники должны произнести торжественную клятву

Праздник российского студенчества в Новосибирске завершится поздно вечером

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    КОММЕНТАРИИ (41)

    7 сен 2019 в 20:26

    Вредительство чистой воды, перекрыли основные магистрали города и так дорог в городе мало и как объезжать из-за этого дурацкого праздника.

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 20:36

    Тр есть, если я правильно понимаю (а я обычно понимаю всё правильно) , сотни студентов прошлись по улице, просто как студенты, безо всяких требований и вопросов и им за это их шествие никто не надавал по головам дубинками, не засунул в "автозаки" и не привлёк к уголовной ответственности? У меня в таком случае вопрос. Вопрос: А если бы они точно так же ТИХО И МИРНО прошлись бы по улице, при этом скандируя, что они не очень довольны, например, уровнем коррупции в стране, то всё бы тоже закончилось хорошо? Или бы всё таки пару-тройку особо горластых отправили
    бы в колонию на пару-тройку лет? Просто интересно...))

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 20:02

    Такие молодые и все толстые... Совсем не следят за собой бездельники...