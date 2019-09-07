Сотни студентов с флагами прошли парадом по центру Новосибирска (фоторепортаж)

Tибyл 7 сен 2019 в 20:36

Тр есть, если я правильно понимаю (а я обычно понимаю всё правильно) , сотни студентов прошлись по улице, просто как студенты, безо всяких требований и вопросов и им за это их шествие никто не надавал по головам дубинками, не засунул в "автозаки" и не привлёк к уголовной ответственности? У меня в таком случае вопрос. Вопрос: А если бы они точно так же ТИХО И МИРНО прошлись бы по улице, при этом скандируя, что они не очень довольны, например, уровнем коррупции в стране, то всё бы тоже закончилось хорошо? Или бы всё таки пару-тройку особо горластых отправили

бы в колонию на пару-тройку лет? Просто интересно...))