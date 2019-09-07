Сотни студентов с флагами прошли парадом по центру Новосибирска (фоторепортаж)

На парад пришло около двух тысяч первокурсников из разных учебных заведений Новосибирска
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Вечером в субботу, 7 сентября, по улице Кирова и Октябрьской магистрали прошёл парад российского студенчества в Новосибирске. По оценкам корреспондента НГС, собрались около двух тысяч первокурсников из разных учебных заведений города. Во время шествия их приветствовали руководители вузов, а сами студенты дали торжественную клятву на площади Ленина.
Мы сделали подборку фотографий с прошедшего шествия.
Сегодня днём в нашем городе прошёл традиционный фестиваль бега, кульминацией которого станет XXII полумарафон памяти Александра Раевича. Наши корреспонденты следили за ним в режиме онлайн. Также мы сделали подборку самых очаровательных девушек фестиваля бега.