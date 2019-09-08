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Страна и мир

Экстрасенсы из нового шоу на НТВ указали на убийцу погибшего на пляже «Бумеранг» подростка

Эфир передачи «Последние 24 часа» показали сегодня на НТВ

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«Расследовать» запутанное дело приехали сразу три экстрасенса

Фото: скриншот видео

Вечером 7 сентября в эфире канала НТВ состоялась премьера нового шоу «Последние 24 часа», в котором приняли участие звёзды «Битвы экстрасенсов». Одним из сюжетов передачи стало расследование громкого убийства 16-летнего школьника Дмитрия Абрамова, произошедшего в прошлом году.

«Расследовать» дело приехали три экстрасенса: белая ведьма Николь Кузнецова, рунолог Григорий Кузнецов и мистик Юлий Котов. Последний отправился не в Новосибирск, а в квартиру в Новокузнецке, где жил погибший школьник. 

Николь Кузнецова и Григорий Кузнецов встретились с родителями мальчика и семьёй его друга на берегу Обского моря. Экстрасенсам не сказали, что произошло, поэтому им пришлось «сканировать» этих людей. После этого они обошли территорию кемпинга и нашли место, где умер Дима, а затем на пляже провели обряд над другом Димы: поставили его в центр пиктограммы, чтобы восстановить события перед убийством.

По словам экстрасенсов, в ночь перед смертью подростка друзья видели убийцу. Это был человек, который гулял с девушкой на пляже.

В Новокузнецке мистик Юлий Котов поехал на кладбище вместе с родственниками, чтобы «поговорить» с Димой. Он сообщил им, что всему виной проклятье рода. «Дмитрий сыграл в родовом проклятье как громоотвод», — заявил Юлий. Два других экстрасенса согласились с этой версией.

Напомним, 16-летнего подростка зарезали прошлым летом на пляже «Бумеранг». Перед смертью он пытался указать на своего убийцу. Полиция составила фоторобот подозреваемого, однако преступника пока так и не нашли.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    с богаткова
    8 сен 2019 в 00:12

    Искать преступника должны правоохранительные органы.
    Зачем экстрасенсы (21 век, кто-то реально продолжает в них верить?) подменяют их работу?

    545
    8 сен 2019 в 00:30

    Цирк клоунов

    Гость
    8 сен 2019 в 00:24

    Шёл 2019 год...