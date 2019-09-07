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Ускользающая красота: 10 самых очаровательных девушек фестиваля бега (по версии НГС)

Горячий фоторепортаж — прекрасные спортсменки покорили зрителей и убежали в закат

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Фестиваль бега проходил сегодня с утра и до обеда 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

С утра 7 сентября в Новосибирске проходил Сибирский фестиваль бега — в нём поучаствовали 11 тысяч спортсменов. Корреспонденты НГС составили свой топ лучших участниц — необязательно самых быстрых, но прекрасных и стремительных.

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Зрители поёживались от холода, глядя на разгорячённых спортсменок. Они же так быстро бежали, что, кажется, совсем не мёрзли&nbsp;

Зрители поёживались от холода, глядя на разгорячённых спортсменок. Они же так быстро бежали, что, кажется, совсем не мёрзли 

Всего в забегах поучаствовали около 11 тысяч человек. Только тысяча из них решилась на главный забег — 21-километровый полумарафон&nbsp;

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В какой-то момент на фестивале действительно стало теплее — ещё бы, столько красоты в одном месте&nbsp;

В какой-то момент на фестивале действительно стало теплее — ещё бы, столько красоты в одном месте 

Официально самая быстрая женщина Сибири —&nbsp;Елена Седова. Она пробежала 21 километр с результатом&nbsp;1:19:29

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Официально лучшими бегунами сегодня стали братья Анатолий и Евгений Рыбаковы — уже который год они подтверждают свой титул самых быстрых мужчин Сибири. Главные моменты спортивного праздника смотрите в онлайн-трансляции НГС

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    7 сен 2019 в 19:07

    В моем ЧОПе есть барышни-сотрудницы, они тоже бегают и намного очаровательнее.

    7 сен 2019 в 19:11

    Рита, ты как всегда, великолепна!!

    7 сен 2019 в 19:09

    Ещё надо было с собой повербанк, ноутбук, часы, блютуз-колонку брать на забег.