Ускользающая красота: 10 самых очаровательных девушек фестиваля бега (по версии НГС)

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2 августа 2019
Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?
Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!
Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.
С утра 7 сентября в Новосибирске проходил Сибирский фестиваль бега — в нём поучаствовали 11 тысяч спортсменов. Корреспонденты НГС составили свой топ лучших участниц — необязательно самых быстрых, но прекрасных и стремительных.