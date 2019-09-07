«Уехала в неизвестном направлении»: в Новосибирске исчезла молодая мать на серебристой «Мазде»

Наталья Устинова уехала из дома по улице Свечникова в Калининском районе 6 сентября, и семья сразу заявила в полицию. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, жительница Новосибирска уехала «в неизвестном направлении» на серебристом автомобиле Mazda Demio.

В Новосибирске ищут 36-летнюю Наталью Устинову, которая уехала из дома в Калининском районе в неизвестном направлении. Родные заявили в полицию, поскольку считают, что она не могла просто так оставить своих детей.

Как рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, в полицию обратились мать и сестра Натальи Устиновой, поскольку муж пропавшей сейчас находится в командировке за пределами региона.



«Женщина пропала внезапно. Единственное, наверное, обстоятельство, которое мы сейчас озвучим — она уехала на автомобиле, и без присмотра остались её несовершеннолетние дети.

Женщина не ведёт никакого асоциального образа жизни, не имеет вредных привычек, поэтому оставленные без присмотра дети — для неё ситуация нетипичная», — объяснила руководитель отряда.



По её данным, Наталья Устинова могла поехать из Калининского в Ленинский район — сейчас всю информацию собирают волонтёры и полицейские.



«Ситуация, с точки зрения нас и полиции, угрожает жизни и здоровью данной женщины», — отметила Алеся Яблонских. Она добавила, что не может сказать ничего о возрасте и личностях детей, поскольку они несовершеннолетние.



Рост исчезнувшей сибирячки — 165–170 сантиметров, у неё голубые глаза и каштановые волосы. Она была одета в светлую трикотажную кофту, розовый жилет из экокожи, синие джинсы, на ногах у неё были кроссовки или чёрные балетки.

