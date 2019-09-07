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«Уехала в неизвестном направлении»: в Новосибирске исчезла молодая мать на серебристой «Мазде»

Волонтёры и полиция считают, что Наталья Устинова может быть в опасности

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Семья считает, что Наталья Устинова не могла просто так оставить своих детей

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске ищут 36-летнюю Наталью Устинову, которая уехала из дома в Калининском районе в неизвестном направлении. Родные заявили в полицию, поскольку считают, что она не могла просто так оставить своих детей.

Наталья Устинова уехала из дома по улице Свечникова в Калининском районе 6 сентября, и семья сразу заявила в полицию. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, жительница Новосибирска уехала «в неизвестном направлении» на серебристом автомобиле Mazda Demio.

Как рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, в полицию обратились мать и сестра Натальи Устиновой, поскольку муж пропавшей сейчас находится в командировке за пределами региона.

«Женщина пропала внезапно. Единственное, наверное, обстоятельство, которое мы сейчас озвучим — она уехала на автомобиле, и без присмотра остались её несовершеннолетние дети. 

Женщина не ведёт никакого асоциального образа жизни, не имеет вредных привычек, поэтому оставленные без присмотра дети — для неё ситуация нетипичная», — объяснила руководитель отряда. 

По её данным, Наталья Устинова могла поехать из Калининского в Ленинский район — сейчас всю информацию собирают волонтёры и полицейские.

«Ситуация, с точки зрения нас и полиции, угрожает жизни и здоровью данной женщины», — отметила Алеся Яблонских. Она добавила, что не может сказать ничего о возрасте и личностях детей, поскольку они несовершеннолетние. 

Рост исчезнувшей сибирячки — 165–170 сантиметров, у неё голубые глаза и каштановые волосы. Она была одета в светлую трикотажную кофту, розовый жилет из экокожи, синие джинсы, на ногах у неё были кроссовки или чёрные балетки.

Всех, кому что-либо известно о том, где сейчас находится Наталья Устинова, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-20-02, 232-19-61.

На этой неделе волонтёры нашли пропавшего в посёлке Мошково под Новосибирском 11-летнего ребёнка — он ушёл из дома 2 сентября и не давал о себе знать.

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Мудрян
    7 сен 2019 в 17:57

    Могла и детей бросить, потому что природа берет свое. Если муж в командировке, то сами понимаете чего охота....

    вова
    7 сен 2019 в 18:04

    Хотела немного развлечься пока муж в командировке, но родственники спалили. Вот так и рушатся семьи.

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 18:02

    Когда мужья в командировках они все изменяют... Постоянно такими женщинамт пользуюсь...