Дайте дорогу: сотни новосибирцев поехали на велосипедах по перекрытым улицам

Днём 7 сентября в центре Новосибирска начался масштабный Сибирский велопробег — сотни спортсменов поехали по перекрытым улицам. ГИБДД будет их закрывать от автомобилистов по ходу движения велосипедистов.



Велосипедисты поехали в 16:00 от дома по улице Кирова, 46. По оценкам организаторов и фотокорреспондента НГС, в мероприятии участвует около 500 человек. Протяжённость составляет около 13 километров (в маршрут входит и Октябрьский мост).

