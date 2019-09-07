Дайте дорогу: сотни новосибирцев поехали на велосипедах по перекрытым улицам

Велопробег собрал около 500 участников
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Днём 7 сентября в центре Новосибирска начался масштабный Сибирский велопробег — сотни спортсменов поехали по перекрытым улицам. ГИБДД будет их закрывать от автомобилистов по ходу движения велосипедистов.
Велосипедисты поехали в 16:00 от дома по улице Кирова, 46. По оценкам организаторов и фотокорреспондента НГС, в мероприятии участвует около 500 человек. Протяжённость составляет около 13 километров (в маршрут входит и Октябрьский мост).
«Участники заезда проедут от перекрёстка улиц Кирова и Сакко и Ванцетти в сторону левого берега, с разворотом на площади Лыщинского и финишем у здания НГУАДИ (Красный проспект, 38)», — уточнили в пресс-центре мэрии.
Как пояснил руководитель общественной организации «Привет, велосипед!» Алексей Куницин, инспекторы ГИБДД будут перекрывать проезжую часть в момент, когда проезжает велоколонна, а потом снова её открывать для автомобилей.
Видео Густаво Зырянова
Сегодня многие улицы Новосибирска закрыты для машин — это связано не только с велопробегом, но и с другим массовым спортивным мероприятием — полумарафоном памяти Александра Раевича. НГС сегодня весь день ведёт онлайн-трансляцию этого праздника.