Рубрики
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 66.00
eur 72.89

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 66.00
eur 72.89

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Дайте дорогу: сотни новосибирцев поехали на велосипедах по перекрытым улицам

ГИБДД будет перекрывать проезжую часть для спортсменов

Поделиться

2 543
37 Обсудить

Велопробег собрал около 500 участников

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Днём 7 сентября в центре Новосибирска начался масштабный Сибирский велопробег — сотни спортсменов поехали по перекрытым улицам. ГИБДД будет их закрывать от автомобилистов по ходу движения велосипедистов.

Велосипедисты поехали в 16:00 от дома по улице Кирова, 46. По оценкам организаторов и фотокорреспондента НГС, в мероприятии участвует около 500 человек. Протяжённость составляет около 13 километров (в маршрут входит и Октябрьский мост).

Они проедут 13 километров по перекрытым улицам

Они проедут 13 километров по перекрытым улицам

«Участники заезда проедут от перекрёстка улиц Кирова и Сакко и Ванцетти в сторону левого берега, с разворотом на площади Лыщинского и финишем у здания НГУАДИ (Красный проспект, 38)», — уточнили в пресс-центре мэрии.

ГИБДД будет следить за велопробегом

ГИБДД будет следить за велопробегом

Инспекторы будут ненадолго перекрывать проезжую часть&nbsp;

Инспекторы будут ненадолго перекрывать проезжую часть 

Как пояснил руководитель общественной организации «Привет, велосипед!» Алексей Куницин, инспекторы ГИБДД будут перекрывать проезжую часть в момент, когда проезжает велоколонна, а потом снова её открывать для автомобилей.

Участников набралось немало, несмотря на прохладную погоду

Участников набралось немало, несмотря на прохладную погоду

Организаторы пообещали разыграть сегодня велосипед

Организаторы пообещали разыграть сегодня велосипед

Скучно просто ехать на велосипеде — нужно ещё и нарядиться. Сегодня в велопробеге участвуют персонажи из сказок, герои комиксов и страшилок&nbsp;

Скучно просто ехать на велосипеде — нужно ещё и нарядиться. Сегодня в велопробеге участвуют персонажи из сказок, герои комиксов и страшилок 

Видео Густаво Зырянова

Сегодня многие улицы Новосибирска закрыты для машин — это связано не только с велопробегом, но и с другим массовым спортивным мероприятием — полумарафоном памяти Александра Раевича. НГС сегодня весь день ведёт онлайн-трансляцию этого праздника.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

велосипедистыперекрытия улиц в Новосибирскевелопробег

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (37)

    Елена
    7 сен 2019 в 16:27

    Велосипедисты, скажите, вас заставили??? В чем прикол не пойму?? Кому надо, те за город выезжают, в тот же Заельцовский парк и катаются..Парализовали всё движение, убытки магазинам принесли, людям все планы нарушили..Организаторам минус.

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 16:30

    От Блюхера до Горской проехать невозможно, Стартовую перекрыли. Ужас! Объездными путями добрались домой. В дворах на Горском коллапс, даже скорая застряла. Не дай Господь пожар - все перекрыто и забито.
    Спасибо за праздник! Всем хорошо сделали! Тьфу...

    Мочище
    7 сен 2019 в 16:18

    Меня интересует мотивация. Зачем надо ехать стадом, в чём удовольствие?