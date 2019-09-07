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Новосибирские таможенники арестовали скрипку и задержали знаменитого скрипача Михаила Симоняна

Музыкант собирался улететь из родного города на торжественный концерт в Северной Корее

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Новосибирские таможенники арестовали скрипку знаменитого скрипача Михаила Симоняна и сорвали ему концерт в Северной Корее

Фото: Михаил Симонян

Новосибирские таможенники в аэропорту Толмачёво арестовали скрипку знаменитого музыканта Михаила Симоняна и задержали самого скрипача, когда он собирался вылететь на гастроли в Северную Корею. 

Как рассказал корреспонденту НГС сам Михаил Симонян, скрипку арестовали 6 сентября, из-за чего у него сорвалось выступление в Пхеньяне, а сегодня он улетел без инструмента на следующие гастроли. 

«Вчера вместе с мэром города [Новосибирска] мы открывали мемориальную доску в метро памяти Ким Чен Ира, а сегодня [в Пхеньяне] должен был состоятся концерт с участием сотрудников дипломатического корпуса и наших северокорейских друзей. 

И вчера вечером в моём родном городе у меня на глазах арестовали нагло, бесцеремонно мой инструмент.

Михаил Симонян, скрипач

Как считали грамотные сотрудники таможни — это скрипка Страдивари», — рассказал корреспонденту НГС Михаил Симонян.

Музыканта задержали в зоне досмотра. По мнению таможенников, скрипка была инструментом знаменитого мастера XVIII века Антонио Страдивари. А на такой инструмент требовался специальный документ, разрешающий вывоз культурных ценностей за границу. Со слов Симоняна, он показал таможенникам сертификат, где говорилось, что эта скрипка изготовлена в 2010 году французским мастером Кристофом Ландоном.

«Сертификат на английском языке. 

Но они (таможенники. — Прим. ред.) не читают его, они элементарно не могут понять, что в нём написано. И просят, чтобы я предъявил те документы, которые по их стандартам правильные», 

— возмущённо заметил музыкант.

После безуспешных попыток доказать свою правоту, заметил Михаил Симонян, он решил оставить скрипку на таможне, а лететь на концерт в Пхеньяне без инструмента. Но музыкант не смог и это сделать, так как его задержали. 

Разрешил ситуацию прибывший эксперт. Он объяснил, что инструмент современный и не является культурной ценностью. Симонян уточнил, что после этого ему разрешили улететь, но скрипку всё равно не отдали.

«Я улетаю из города, мне нужно ехать на другие мероприятия. На то мероприятие в Северной Корее уже не попадаю. <…> 

Официально заявляю: я не издам ни одной ноты в этом городе, я не издам ни одной ноты в нашей стране до тех пор, пока мою скрипку мне не отдадут. 

<…> И до тех пор, пока таможня официально не извинится», — категорично заявил знаменитый музыкант Михаил Симонян.

Корреспондент НГС не смог сегодня дозвониться до пресс-службы новосибирской таможни, но отправил запрос с просьбой дать официальный комментарий по задержанию Симоняна и его скрипки.

Справка: Михаил Симонян родился в Новосибирске в 1985 году. Скрипку начал изучать в 5 лет. В 13 лет дебютировал в Нью-Йорке в «Линкольн-центре» вместе с Американским русским оркестром молодых художников (ARYO). Лауреат многочисленных мировых и российских премий в области музыки, в том числе премии «Виртуозы 2000». Считается одним из самых успешных молодых скрипачей России. В настоящее время много гастролирует в России и за рубежом: выступает на сценах «Карнеги-холла», «Линкольн-центра», «Концентгебау», Большого зала Московской консерватории и Большого зала Санкт-Петербургской филармонии, играет с лучшими мировыми оркестрами. 

В мае 2019 года НГС рассказал, как таможня потребовала от жительницы Новосибирска заплатить 6000 рублей за собственные старые вещи, которые не вошли в багаж самолёта и были отправлены домой посылкой из Швейцарии. 

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    КОММЕНТАРИИ (89)

    блондинка
    7 сен 2019 в 16:41

    Таможенники, не знающие аглийский и работающие в международном аэропорту? Да уж, уровень, однако...

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 16:48

    Таможенники требовали на скрипку сертификат, написанный на русском самим Страдивари.

    7 сен 2019 в 16:35

    а что он хотел от этого быдла?