Новосибирские таможенники арестовали скрипку и задержали знаменитого скрипача Михаила Симоняна

Новосибирские таможенники в аэропорту Толмачёво арестовали скрипку знаменитого музыканта Михаила Симоняна и задержали самого скрипача, когда он собирался вылететь на гастроли в Северную Корею. Как рассказал корреспонденту НГС сам Михаил Симонян, скрипку арестовали 6 сентября, из-за чего у него сорвалось выступление в Пхеньяне, а сегодня он улетел без инструмента на следующие гастроли. «Вчера вместе с мэром города [Новосибирска] мы открывали мемориальную доску в метро памяти Ким Чен Ира, а сегодня [в Пхеньяне] должен был состоятся концерт с участием сотрудников дипломатического корпуса и наших северокорейских друзей.

И вчера вечером в моём родном городе у меня на глазах арестовали нагло, бесцеремонно мой инструмент. Михаил Симонян, скрипач

Как считали грамотные сотрудники таможни — это скрипка Страдивари», — рассказал корреспонденту НГС Михаил Симонян. Музыканта задержали в зоне досмотра. По мнению таможенников, скрипка была инструментом знаменитого мастера XVIII века Антонио Страдивари. А на такой инструмент требовался специальный документ, разрешающий вывоз культурных ценностей за границу. Со слов Симоняна, он показал таможенникам сертификат, где говорилось, что эта скрипка изготовлена в 2010 году французским мастером Кристофом Ландоном.

«Сертификат на английском языке. Но они (таможенники. — Прим. ред.) не читают его, они элементарно не могут понять, что в нём написано. И просят, чтобы я предъявил те документы, которые по их стандартам правильные», — возмущённо заметил музыкант. После безуспешных попыток доказать свою правоту, заметил Михаил Симонян, он решил оставить скрипку на таможне, а лететь на концерт в Пхеньяне без инструмента. Но музыкант не смог и это сделать, так как его задержали.

Разрешил ситуацию прибывший эксперт. Он объяснил, что инструмент современный и не является культурной ценностью. Симонян уточнил, что после этого ему разрешили улететь, но скрипку всё равно не отдали.



«Я улетаю из города, мне нужно ехать на другие мероприятия. На то мероприятие в Северной Корее уже не попадаю. <…> Официально заявляю: я не издам ни одной ноты в этом городе, я не издам ни одной ноты в нашей стране до тех пор, пока мою скрипку мне не отдадут. <…> И до тех пор, пока таможня официально не извинится», — категорично заявил знаменитый музыкант Михаил Симонян. Корреспондент НГС не смог сегодня дозвониться до пресс-службы новосибирской таможни, но отправил запрос с просьбой дать официальный комментарий по задержанию Симоняна и его скрипки.

Справка: Михаил Симонян родился в Новосибирске в 1985 году. Скрипку начал изучать в 5 лет. В 13 лет дебютировал в Нью-Йорке в «Линкольн-центре» вместе с Американским русским оркестром молодых художников (ARYO). Лауреат многочисленных мировых и российских премий в области музыки, в том числе премии «Виртуозы 2000». Считается одним из самых успешных молодых скрипачей России. В настоящее время много гастролирует в России и за рубежом: выступает на сценах «Карнеги-холла», «Линкольн-центра», «Концентгебау», Большого зала Московской консерватории и Большого зала Санкт-Петербургской филармонии, играет с лучшими мировыми оркестрами.

