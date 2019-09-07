Опять всех обогнали: знаменитые братья стали самыми быстрыми мужчинами Новосибирска

Братья Рыбаковы не дают другим спортсменам шанса победить
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Победителями XXII полумарафона памяти Александра Раевича в Новосибирске вновь стали братья Анатолий и Евгений Рыбаковы, пробежавшие быстрее, чем в прошлом году. Однако рекорд они не поставили.
Братья Рыбаковы из Белово Кемеровской области пробежали 21-километровый полумарафон первыми — их результат в этом году 1:04:05. Как сообщил корреспонденту НГС судья Дмитрий Колесников, победил всё же Анатолий, он обогнал брата на тысячную долю секунды.
Они пробежали быстрее, чем в прошлый раз, когда победили в полумарафоне — 2018 с результатом 1:04:38. Но как обычно они стартовали под номерами 1 и 2 и пересекли финишную ленту, взявшись за руки.
«В прошлом году на время повлиял липкий асфальт с мелкими камешками — был ремонт Красного проспекта», — уточнили в пресс-центре Сибирского фестиваля бега.
По словам судьи, Рыбаковы не побили абсолютный рекорд полумарафона, который установил кенийский спортсмен Самми Тум, он преодолел 21,5 километра дистанции с результатом 01:02.40.
Среди женщин снова победила Елена Седова из Новосибирска — она пробежала с результатом 1:19:29. В прошлом году спортсменка бежала быстрее и справилась за 1:17:34.
Как рассказали в пресс-центре фестиваля, всего (во всех забегах) сегодня участвовали 11 тысяч спортсменов. На полумарафонскую дистанцию вышли 1350 новосибирцев.
Спортивный праздник обошёлся без ЧП, добавили в пресс-центре.
«Обращения к скорой были, но всё нормально, реагировали быстро, можно сказать, без происшествий», — рассказала представитель фестиваля бега.
НГС сегодня весь день вёл онлайн-трансляцию с фестиваля и запечатлел главные моменты праздника.