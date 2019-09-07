Опять всех обогнали: знаменитые братья стали самыми быстрыми мужчинами Новосибирска

Победителями XXII полумарафона памяти Александра Раевича в Новосибирске вновь стали братья Анатолий и Евгений Рыбаковы, пробежавшие быстрее, чем в прошлом году. Однако рекорд они не поставили.



Братья Рыбаковы из Белово Кемеровской области пробежали 21-километровый полумарафон первыми — их результат в этом году 1:04:05. Как сообщил корреспонденту НГС судья Дмитрий Колесников, победил всё же Анатолий, он обогнал брата на тысячную долю секунды.

Они пробежали быстрее, чем в прошлый раз, когда победили в полумарафоне — 2018 с результатом 1:04:38. Но как обычно они стартовали под номерами 1 и 2 и пересекли финишную ленту, взявшись за руки.

