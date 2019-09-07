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Спорт

Опять всех обогнали: знаменитые братья стали самыми быстрыми мужчинами Новосибирска

Всего сегодня по центру Новосибирска пробежали 11 тысяч спортсменов

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Братья Рыбаковы не дают другим спортсменам шанса победить 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Победителями XXII полумарафона памяти Александра Раевича в Новосибирске вновь стали братья Анатолий и Евгений Рыбаковы, пробежавшие быстрее, чем в прошлом году. Однако рекорд они не поставили.

Братья Рыбаковы из Белово Кемеровской области пробежали 21-километровый полумарафон первыми — их результат в этом году 1:04:05. Как сообщил корреспонденту НГС судья Дмитрий Колесников, победил всё же Анатолий, он обогнал брата на тысячную долю секунды. 

Они пробежали быстрее, чем в прошлый раз, когда победили в полумарафоне — 2018 с результатом 1:04:38. Но как обычно они стартовали под номерами 1 и 2 и пересекли финишную ленту, взявшись за руки. 

Они пробежали быстрее, чем в прошлом году — на результат полумарафона в 2018-м мог повлиять ремонт Красного проспекта

Они пробежали быстрее, чем в прошлом году — на результат полумарафона в 2018-м мог повлиять ремонт Красного проспекта

«В прошлом году на время повлиял липкий асфальт с мелкими камешками — был ремонт Красного проспекта», — уточнили в пресс-центре Сибирского фестиваля бега.

По словам судьи, Рыбаковы не побили абсолютный рекорд полумарафона, который установил кенийский спортсмен Самми Тум, он преодолел 21,5 километра дистанции с результатом 01:02.40.

Среди женщин снова победила Елена Седова из Новосибирска — она пробежала с результатом 1:19:29. В прошлом году спортсменка бежала быстрее и справилась за 1:17:34.

Елена Седова снова оказалась самой быстрой женщиной полумарафона

Елена Седова снова оказалась самой быстрой женщиной полумарафона

Как рассказали в пресс-центре фестиваля, всего (во всех забегах) сегодня участвовали 11 тысяч спортсменов. На полумарафонскую дистанцию вышли 1350 новосибирцев.

Спортивный праздник обошёлся без ЧП, добавили в пресс-центре.

«Обращения к скорой были, но всё нормально, реагировали быстро, можно сказать, без происшествий», — рассказала представитель фестиваля бега.

НГС сегодня весь день вёл онлайн-трансляцию с фестиваля и запечатлел главные моменты праздника.

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    КОММЕНТАРИИ (42)

    7 сен 2019 в 15:55

    ага 3 калеки на фото бегут 5 калек смотрят, в итоге посмотрите вебкамеры. город ПУСТОЙ!!! Вообще ничего нет. Мэр уходи!!! ради чего ты лишил законного выхонгого жителей центра, что они не могут выехать на дачи, в лес?!?! за что ты нас опять забаррикадировала водовозами?!? ради этих пары сотен человек!? С 7 утра до 23 вечера!! перекрыт город, это просто беспредел. я буду писать Путину, это уже достало!

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 15:37

    Мой сын участвовал в забеге, т.к. я сам в прошлом марафонец.

    7 сен 2019 в 15:52

    Это значит из-за них сегодня город парализован.