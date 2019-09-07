«Потерпел бедствие»: сломанный катер с двумя новосибирцами застрял на острове в Обском море

Катер «потерпел бедствие» у острова Тань-Вань на акватории Новосибирского водохранилища ещё 5 сентября, сообщили сегодня в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области. В 400 метрах от берега у судна сломался двигатель, и два человека, находящиеся на борту, вернуться на берег сами не смогли. Они обратились за помощью в МЧС.

МЧС по Новосибирской области рассказало о происшествии со сломанным катером в районе острова Тань-Вань в Обском море — двое новосибирцев застряли и не могли выбраться обратно.

«Никто не пострадал — у людей был телефон, они просто самостоятельно не могли добраться, потому что судно вышло из строя, и они были “в открытом море”, поэтому вызвали они спасателей. Всё обошлось благополучно.



Но ещё раз напоминаем, что нужно всегда быть наготове, потому что, как говорится, наша безопасность в наших же руках», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС.



Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда быстро прибыли к месту происшествия и отбуксировали катер на берег. Медицинская помощь новосибирцам, которые были на катере, не потребовалась, уточнили в ведомстве.



По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни тёплая дневная погода может резко поменяться — ночью местами прогнозируются заморозки до минусовых отметок, напомнили спасатели.



«Переменчивая температура, возможные дожди и густые туманы в утренние часы могут быть опасны для рыбаков и охотников.

По статистике последних 5 лет, в сентябре на водных объектах региона происходит от 5 до 9 происшествий.



Инспекторы ГИМС напоминают, что осенняя рыбалка небезопасна, возникновение несчастных случаев и происшествий возможно на Новосибирском водохранилище, Бердском заливе, на реках Обь, Бердь, озерах Чаны, Малые Чаны, Медвежье, Урюм, Сартлан. С понижением температуры судоводители должны неукоснительно соблюдать требования безопасности при эксплуатации маломерных судов», — предупредили в МЧС.

