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Происшествия

«Потерпел бедствие»: сломанный катер с двумя новосибирцами застрял на острове в Обском море

Спасатели МЧС пришли на помощь сибирякам, которые не могли плыть обратно

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Спасатели МЧС прибыли за двумя новосибирцами, застрявшими на острове 

Фото: архив МЧС

МЧС по Новосибирской области рассказало о происшествии со сломанным катером в районе острова Тань-Вань в Обском море — двое новосибирцев застряли и не могли выбраться обратно.

Катер «потерпел бедствие» у острова Тань-Вань на акватории Новосибирского водохранилища ещё 5 сентября, сообщили сегодня в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области. В 400 метрах от берега у судна сломался двигатель, и два человека, находящиеся на борту, вернуться на берег сами не смогли. Они обратились за помощью в МЧС.

«Никто не пострадал — у людей был телефон, они просто самостоятельно не могли добраться, потому что судно вышло из строя, и они были “в открытом море”, поэтому вызвали они спасателей. Всё обошлось благополучно.

Но ещё раз напоминаем, что нужно всегда быть наготове, потому что, как говорится, наша безопасность в наших же руках», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС.

Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда быстро прибыли к месту происшествия и отбуксировали катер на берег. Медицинская помощь новосибирцам, которые были на катере, не потребовалась, уточнили в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни тёплая дневная погода может резко поменяться — ночью местами прогнозируются заморозки до минусовых отметок, напомнили спасатели.

«Переменчивая температура, возможные дожди и густые туманы в утренние часы могут быть опасны для рыбаков и охотников. 

По статистике последних 5 лет, в сентябре на водных объектах региона происходит от 5 до 9 происшествий.

Инспекторы ГИМС напоминают, что осенняя рыбалка небезопасна, возникновение несчастных случаев и происшествий возможно на Новосибирском водохранилище, Бердском заливе, на реках Обь, Бердь, озерах Чаны, Малые Чаны, Медвежье, Урюм, Сартлан. С понижением температуры судоводители должны неукоснительно соблюдать требования безопасности при эксплуатации маломерных судов», — предупредили в МЧС.

Спасатели напомнили, что перед выходом на воду нужно проверить запасы топлива, исправность судна и его механизмов, и наличие спасательных жилетов. Они посоветовали отправляться в плавание только днём, поскольку в сумерках и ночью есть шанс наткнуться на плавучие и подводные препятствия. Также необходимо положить в лодку компас и заряженный мобильный телефон.

«В случае происшествия наберите единый номер вызова экстренных служб: 101 или 112», — добавили в региональном управлении МЧС.

Ранее этим летом в Ордынском районе на мель сел катер с тремя детьми и водителем. Судно застряло в 300 метрах от берега.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    7 сен 2019 в 14:57

    Иль слабаки иль дураки. А ваще и то и другое.

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 14:52

    Пора закрывать движения судов по Обскому морю. Почему мы должны оплачивать спасоперации?