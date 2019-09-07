«Скоро зима»: новосибирцы тепло одели и красиво накрасили одиноких бабушек

Новосибирцы передали 10 пакетов тёплых вещей бездомным пенсионерам, которые сейчас проживают в Доме милосердия на улице Ереванской.



«Дом милосердия отмечает один год. У нас сегодня день отрытых дверей, можно прийти и посмотреть, как живут люди.

Мы принимаем тёплые вещи, ведь скоро зима. На заднем дворе благотворительный базар, продаются изделия ручной работы, все вырученные деньги пойдут на создание прачечной для нашего дома.

Здесь играет музыкальная группа, волонтёры делают пенсионерам макияж», — рассказали в Доме милосердия.