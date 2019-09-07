«Скоро зима»: новосибирцы тепло одели и красиво накрасили одиноких бабушек

В Доме милосердия на улице Ереванской живут 90 человек, которым больше некуда пойти
Фото: Дом милосердия
Новосибирцы передали 10 пакетов тёплых вещей бездомным пенсионерам, которые сейчас проживают в Доме милосердия на улице Ереванской.
«Дом милосердия отмечает один год. У нас сегодня день отрытых дверей, можно прийти и посмотреть, как живут люди.
Мы принимаем тёплые вещи, ведь скоро зима. На заднем дворе благотворительный базар, продаются изделия ручной работы, все вырученные деньги пойдут на создание прачечной для нашего дома.
Здесь играет музыкальная группа, волонтёры делают пенсионерам макияж», — рассказали в Доме милосердия.
По оценкам учредителя благотворительного фонда «Время» Андрея Захарченко, который также участвовал в сборе вещей, в пятницу помочь бездомным пришли око 150 горожан.
«Мы приняли решение накормить бездомных, чтобы люди, которые там находятся, могли вкусно поесть. Знакомым рассказали, что можно отдать вещи, которые давно лежат в шкафу. Всего собрали мешков 5, которые как из-под картошки. Отдавали и старые, и новые костюмы, ведь тем людям нужнее, нежели они лежат у нас пылятся», — пояснил Андрей Захарченко.
Сейчас в Доме милосердия проживают 90 человек, 30 из них лежачие. Год назад сотрудники рассказали, как ищут людей, которым негде жить.