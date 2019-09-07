Третьеклассница угодила под колёса водительницы «Мицубиси» — девочку увезли в больницу

Девочку, пострадавшую в ДТП, увезли в больницу
Фото: ГИБДД по Новосибирску
Молодая водитель Mitsubishi Outlander наехала на девочку-пешехода на улице Ленинградской в Октябрьском районе Новосибирска — школьница переходила не по правилам.
ДТП случилось вечером 6 сентября, сообщил НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
«В 18:30 женщина-водитель 1990 года рождения — трезвая — на автомобиле Mitsubishi Outlander двигалась по улице Ленинградская со стороны улицы Никитина в сторону улицы Гурьевская», — рассказали в ГИБДД.
Водитель наехала на девочку у здания по улице Ленинградская, 102 — напротив Новосибирского архитектурно-строительного университета. Школьница шла по проезжей части вне зоны пешеходного перехода, уточнил Савченков.
«В результате ДТП пострадала девочка 2010 года рождения, ученица третьего класса, которая с различными ушибами доставлена в больницу», — добавил он.
В сентябре прокуратура Новосибирска направила в суд дело 23-летнего водителя «Тойоты», сбившего девочку на пешеходном переходе на улице Восход — она скончалась в больнице. Автомобилист раскаялся и признал вину, теперь он ожидает решения суда.