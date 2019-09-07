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Дороги и транспорт

Третьеклассница угодила под колёса водительницы «Мицубиси» — девочку увезли в больницу

В ГИБДД подчеркнули, что водитель Mitsubishi Outlander была трезва в момент аварии

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Девочку, пострадавшую в ДТП, увезли в больницу

Фото: ГИБДД по Новосибирску

Молодая водитель Mitsubishi Outlander наехала на девочку-пешехода на улице Ленинградской в Октябрьском районе Новосибирска — школьница переходила не по правилам.

ДТП случилось вечером 6 сентября, сообщил НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

«В 18:30 женщина-водитель 1990 года рождения — трезвая — на автомобиле Mitsubishi Outlander двигалась по улице Ленинградская со стороны улицы Никитина в сторону улицы Гурьевская», — рассказали в ГИБДД.

Водитель наехала на девочку у здания по улице Ленинградская, 102 — напротив Новосибирского архитектурно-строительного университета. Школьница шла по проезжей части вне зоны пешеходного перехода, уточнил Савченков.

«В результате ДТП пострадала девочка 2010 года рождения, ученица третьего класса, которая с различными ушибами доставлена в больницу», — добавил он.

В сентябре прокуратура Новосибирска направила в суд дело 23-летнего водителя «Тойоты», сбившего девочку на пешеходном переходе на улице Восход — она скончалась в больнице. Автомобилист раскаялся и признал вину, теперь он ожидает решения суда.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Маша
    7 сен 2019 в 13:01

    Сколько горя приносят водители в семьи людей. Эти автомобилисты готовы убивать любого, кто встаёт на их пути.

    Страто
    7 сен 2019 в 13:12

    Переход не переход, смотреть на дорогу нужно, а не в смартфон.

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 13:12

    Наверное трезвый водитель сейчас большая редкость