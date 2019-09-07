Третьеклассница угодила под колёса водительницы «Мицубиси» — девочку увезли в больницу

Молодая водитель Mitsubishi Outlander наехала на девочку-пешехода на улице Ленинградской в Октябрьском районе Новосибирска — школьница переходила не по правилам.



ДТП случилось вечером 6 сентября, сообщил НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.



«В 18:30 женщина-водитель 1990 года рождения — трезвая — на автомобиле Mitsubishi Outlander двигалась по улице Ленинградская со стороны улицы Никитина в сторону улицы Гурьевская», — рассказали в ГИБДД.



Водитель наехала на девочку у здания по улице Ленинградская, 102 — напротив Новосибирского архитектурно-строительного университета. Школьница шла по проезжей части вне зоны пешеходного перехода, уточнил Савченков.

