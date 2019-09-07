Нас не догонят: бегуны заняли центр Новосибирска на целый день

Утром 7 сентября в центре Новосибирска стартовал традиционный фестиваль бега — уже начались первые забеги.

С 10:30 сегодня начались первые мероприятия Сибирского фестиваля бега 2019 — сотни спортсменов побежали по центру города.

Судя по официальному сайту спортивного праздника, забеги будут продолжаться сегодня до 13:30. Награждение победителей полумарафона памяти Александра Раевича начнётся в 15:00.

Проезд в центре города будет закрыт сегодня до 18:00. Основные ограничения коснутся Красного проспекта: его перекроют от Гоголя до Советской, то есть до собора Александра Невского. Кроме того, под перекрытие попадут некоторые улицы рядом с Красным проспектом — карту перекрытий можно посмотреть в новости НГС.