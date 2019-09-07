Нас не догонят: бегуны заняли центр Новосибирска на целый день

Сотни новосибирцев сегодня стали участниками Сибирского фестиваля бега
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Утром 7 сентября в центре Новосибирска стартовал традиционный фестиваль бега — уже начались первые забеги.
С 10:30 сегодня начались первые мероприятия Сибирского фестиваля бега 2019 — сотни спортсменов побежали по центру города.
Судя по официальному сайту спортивного праздника, забеги будут продолжаться сегодня до 13:30. Награждение победителей полумарафона памяти Александра Раевича начнётся в 15:00.
Проезд в центре города будет закрыт сегодня до 18:00. Основные ограничения коснутся Красного проспекта: его перекроют от Гоголя до Советской, то есть до собора Александра Невского. Кроме того, под перекрытие попадут некоторые улицы рядом с Красным проспектом — карту перекрытий можно посмотреть в новости НГС.
Сегодня весь день корреспонденты НГС ведут онлайн-трансляцию с праздника в центре Новосибирска.
Если вы и ваши друзья тоже сегодня стали участниками фестиваля бега, присылайте селфи, фотографии других спортсменов и видео с кратким описанием через WhatsApp и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.