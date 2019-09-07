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Нас не догонят: бегуны заняли центр Новосибирска на целый день

В городе начался фестиваль бега — автомобилистам придётся всё объезжать

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Сотни новосибирцев сегодня стали участниками Сибирского фестиваля бега

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Утром 7 сентября в центре Новосибирска стартовал традиционный фестиваль бега — уже начались первые забеги. 

С 10:30 сегодня начались первые мероприятия Сибирского фестиваля бега 2019 — сотни спортсменов побежали по центру города. 

Судя по официальному сайту спортивного праздника, забеги будут продолжаться сегодня до 13:30. Награждение победителей полумарафона памяти Александра Раевича начнётся в 15:00. 

Проезд в центре города будет закрыт сегодня до 18:00. Основные ограничения коснутся Красного проспекта: его перекроют от Гоголя до Советской, то есть до собора Александра Невского. Кроме того, под перекрытие попадут некоторые улицы рядом с Красным проспектом — карту перекрытий можно посмотреть в новости НГС. 

Забеги сегодня будут проходить до обеда

Забеги сегодня будут проходить до обеда

Сегодня весь день корреспонденты НГС ведут онлайн-трансляцию с праздника в центре Новосибирска.

Если вы и ваши друзья тоже сегодня стали участниками фестиваля бега, присылайте селфи, фотографии других спортсменов и видео с кратким описанием через WhatsApp и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. 

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    пенсия
    7 сен 2019 в 11:14

    От поднятия цен не убежишь.

    Александр
    7 сен 2019 в 11:39

    Согнали студентов бедных снова бежать за повышение пенсионного возраста, повышение цен на бензин и налогов, снижение уровня жизни уже шестой год, за избиение карателями в центре столицы полностью мирных людей. И студенты побегут, иначе не зачёты, отчисления. ЗОЖ это полностью правильно, но так показушно и из под палки, очень неприятно выглядит

    Гость
    7 сен 2019 в 11:19

    Разведёнки это второй сорт со своим прицепом вместе