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Форрест Гамп позавидует: сотни новосибирцев приготовились бегать по перекрытому центру

Онлайн с фестиваля бега: собираем всю информацию о красивых спортсменах и закрытых дорогах

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В Новосибирске начинается фестиваль бега. Фото из архива НГС

Утром 7 сентября в пасмурном Новосибирске начинается традиционный фестиваль бега — XXII полумарафон памяти Александра Раевича. Профессиональные спортсмены, школьники и студенты, пенсионеры и фитнес-королевы сегодня весь день будут бежать по центру города. Корреспонденты НГС сегодня следят за фестивалем бега в режиме онлайн.

Если вы и ваши друзья тоже сегодня стали участниками фестиваля бега, присылайте селфи, фотографии других спортсменов и видео с кратким описанием через WhatsApp и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Мария Морсина

Наш фотокорреспондент предупреждает, что по многим улицам с трудом пройдёт и пешеход — количество заборов в Новосибирске увеличилось втрое! Организаторы говорят, что это ради безопасности спортсменов и зрителей. Но передвигаться по центру сегодня днём — не самое быстрое занятие. 

Не только автомобилистам, но и пешеходам сегодня придётся непросто — улицы огорожены

Не только автомобилистам, но и пешеходам сегодня придётся непросто — улицы огорожены

Не секрет, что один из лучших моментов таких праздников — это возможность полюбоваться на тренированных красавиц. Их вряд ли кто-то сможет догнать, но в объективы фотоаппаратов сибирячки всё же попадают. Смотрим на самых прекрасных участниц забега – 2018! 

Водителей сегодня потеснят с дорог ради спортивного праздника — проезд в центре города будет закрыт с 7:00 до 18:00. 

Основные ограничения коснутся Красного проспекта: его перекроют от Гоголя до Советской, то есть до собора Александра Невского. Полный список перекрытых улиц можно посмотреть в материале НГС. 

Автомобилисты вряд ли будут довольны спортивным праздником

Автомобилисты вряд ли будут довольны спортивным праздником

Дороги будут закрыты до вечера

Дороги будут закрыты до вечера

В это прохладное утро сотни спортсменов — профессионалов и любителей — собираются на площади Ленина, чтобы присоединиться к масштабному фестивалю бега. Сейчас ещё идёт регистрация участников, а первый забег начнётся уже в 10:30! 

Сейчас идёт регистрация участников

Сейчас идёт регистрация участников

Самое время разогреть мышцы вместе с бодрыми спортсменками-танцовщицами&nbsp;

Самое время разогреть мышцы вместе с бодрыми спортсменками-танцовщицами 

Сегодня будет много селфи!&nbsp;

Сегодня будет много селфи! 

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    7 сен 2019 в 10:33

    Сколько матов выслушаю сегодня бегуны от водителей центра, на целый день перекрывать улицы, проще было отвезти их в заельцовский бор, и пусть бегают на здоровье, к тому же там свежий воздух, это намного лучше, чем загазованность в центре

    Маша
    7 сен 2019 в 10:30

    Это хорошо. Пусть ведроводы немного побегают и попрыгают. А то они надоели нам своими прулями позорными.

    Кирилл
    7 сен 2019 в 10:32

    Я тоже убежал от жены и от её детей. Теперь бегаю от аликоф. Пока получается убегать.