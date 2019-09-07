Форрест Гамп позавидует: сотни новосибирцев приготовились бегать по перекрытому центру

Утром 7 сентября в пасмурном Новосибирске начинается традиционный фестиваль бега — XXII полумарафон памяти Александра Раевича. Профессиональные спортсмены, школьники и студенты, пенсионеры и фитнес-королевы сегодня весь день будут бежать по центру города. Корреспонденты НГС сегодня следят за фестивалем бега в режиме онлайн.



Если вы и ваши друзья тоже сегодня стали участниками фестиваля бега, присылайте селфи, фотографии других спортсменов и видео с кратким описанием через WhatsApp и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

