Форрест Гамп позавидует: сотни новосибирцев приготовились бегать по перекрытому центру

Наш фотокорреспондент предупреждает, что по многим улицам с трудом пройдёт и пешеход — количество заборов в Новосибирске увеличилось втрое! Организаторы говорят, что это ради безопасности спортсменов и зрителей. Но передвигаться по центру сегодня днём — не самое быстрое занятие.
Не секрет, что один из лучших моментов таких праздников — это возможность полюбоваться на тренированных красавиц. Их вряд ли кто-то сможет догнать, но в объективы фотоаппаратов сибирячки всё же попадают. Смотрим на самых прекрасных участниц забега – 2018!
Водителей сегодня потеснят с дорог ради спортивного праздника — проезд в центре города будет закрыт с 7:00 до 18:00.
Основные ограничения коснутся Красного проспекта: его перекроют от Гоголя до Советской, то есть до собора Александра Невского. Полный список перекрытых улиц можно посмотреть в материале НГС.
В это прохладное утро сотни спортсменов — профессионалов и любителей — собираются на площади Ленина, чтобы присоединиться к масштабному фестивалю бега. Сейчас ещё идёт регистрация участников, а первый забег начнётся уже в 10:30!