В «Красный факел» привезли спектакли из Казахстана, которые нельзя смотреть подросткам

«Мы эти спектакли привезли в Новосибирск впервые. Два года назад мы уже приезжали в Новосибирск, но привозили другой спектакль . <…> "Что хочет женщина…" — очень популярный у нас спектакль-долгожитель. Это очень известная пьеса [Людмилы] Разумовской "Трое под одной крышей". [Уильям] Шекспир (спектакль "Много шума из ничего". – Прим. ред. ) — очень массовый и относительно свежий спектакль. Там занята почти вся труппа, поэтому нас приехало очень много.

На сцене «Красного факела» покажут три спектакля Государственного академического русского театра драмы имени Михаила Лермонтова из Алматы. О недельных гастролях «лермонтовцев» корреспонденту НГС рассказал завлит алматинского театра Алексей Гостев.

И "Наш класс. История в 14 уроках" — это такая достаточно модная вещь, которую у нас поставил грузинский режиссёр Гиорги Маргвелашвили. У него своё осмысление: через призму событий в Грузии. Это то, что может рвануть в любой точке постсоветского пространства», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Гостев.

Ограничение по возрасту на спектаклях — 16 лет

Гастроли Театра Лермонтова из Алматы пройдут на сцене «Красного факела» с 7 по 11 сентября. Откроет гастроли спектакль «Много шума из ничего», который покажут 7 и 9 сентября в 18:00 и 19:00 соответственно.

«Что хочет женщина…» покажут 8 и 10 сентября в 18:00 и 19:00, а завершатся гастроли «лермонтовцев» 11 сентября постановкой грузинского режиссёра «Наш класс. История в 14 уроках». Она начнётся в 19:00. Все спектакли имеют возрастное ограничение —16 лет.



В Новосибирске на улицах города продолжает идти театральный фестиваль «Три вороны», подробную программу которого НГС показал 15 августа.

