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В «Красный факел» привезли спектакли из Казахстана, которые нельзя смотреть подросткам

На сцене новосибирского театра выступит известный Алматинский театр драмы имени Лермонтова

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В Новосибирск с гастролями приехал Театр Лермонтова из Казахстана

Фото: Марина Константинова

На сцене «Красного факела» покажут три спектакля Государственного академического русского театра драмы имени Михаила Лермонтова из Алматы. О недельных гастролях «лермонтовцев» корреспонденту НГС рассказал завлит алматинского театра Алексей Гостев.

«Мы эти спектакли привезли в Новосибирск впервые. Два года назад мы уже приезжали в Новосибирск, но привозили другой спектакль. <…> "Что хочет женщина…" — очень популярный у нас спектакль-долгожитель. Это очень известная пьеса [Людмилы] Разумовской "Трое под одной крышей". [Уильям] Шекспир (спектакль "Много шума из ничего". – Прим. ред.) — очень массовый и относительно свежий спектакль. Там занята почти вся труппа, поэтому нас приехало очень много. 

И "Наш класс. История в 14 уроках" — это такая достаточно модная вещь, которую у нас поставил грузинский режиссёр Гиорги Маргвелашвили. У него своё осмысление: через призму событий в Грузии. Это то, что может рвануть в любой точке постсоветского пространства», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Гостев.

Ограничение по возрасту на спектаклях — 16 лет

Ограничение по возрасту на спектаклях — 16 лет

Гастроли Театра Лермонтова из Алматы пройдут на сцене «Красного факела» с 7 по 11 сентября. Откроет гастроли спектакль «Много шума из ничего», который покажут 7 и 9 сентября в 18:00 и 19:00 соответственно. 

«Что хочет женщина…» покажут 8 и 10 сентября в 18:00 и 19:00, а завершатся гастроли «лермонтовцев» 11 сентября постановкой грузинского режиссёра «Наш класс. История в 14 уроках». Она начнётся в 19:00. Все спектакли имеют возрастное ограничение —16 лет.

В Новосибирске на улицах города продолжает идти театральный фестиваль «Три вороны», подробную программу которого НГС показал 15 августа.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    7 сен 2019 в 14:19

    Своему внуку запрещаю смотреть такие фильмы.

    Витя
    7 сен 2019 в 14:28

    От туда ничего хорошего не приезжает. Только бездельники и торгаши. Только порно спектакли и алкоголь плохого качества.