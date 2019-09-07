7 сентября суббота
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 66.00
eur 72.89

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 66.00
eur 72.89

Все новости

Все новости
Город
Подробности

«Это сокровище надо очистить»: рекламу в центре Новосибирска предложили заменить на памятник учёному

Эксперт считает, что площадь имени Кондратюка нужно больше ценить

Поделиться

2 544
18 Обсудить

С учётом нового сквера на площади Кондратюка было бы логично пересмотреть благоустройство территории внутри транспортного кольца, считает автор концепции

Фото 1: skyscrapercity.com, пользователь WLTR
Фото 2: Александра Архипова

Руководитель концепт-мастерской «Готика» Александра Архипова предложила заменить рекламную конструкцию в центре кольца на площади Кондратюка огромной скульптурой — своё видение благоустройства она опубликовала на странице в Facebook.

По мнению Архиповой, вместе со сквером перед строящимся ЖК PrimeHouse следует благоустроить и пространство внутри транспортного кольца, заодно отметив на площади учёного, именем которого она названа. В качестве скульптуры она предложила 3D-изображение на основе рисунка с обложки книги Юрия Кондратюка «Завоевание межпланетных пространств» 1929 года.

«Площадь Кондратюка — это практически центр. Тут буквально в трёх шагах стоит здание конторы «Хлебопродукт», в которой Юрий Кондратюк работал и написал ту самую книгу. Это знаковое место, которое город мог бы использовать на пользу себе, 

— пояснила Александра Архипова в разговоре с корреспондентом НГС. — Книга написана в 1929 году, через 10 лет будет её 100-летие. К 100-летию хотя бы город должен понять сокровища, которые у него есть. В данном случае площадь Кондратюка — это сокровище, которое надо ошкурить, очистить».

Скульптуру Архипова предложила изготовить из стали «кортен» — металла, устойчивого к коррозии. В этом случае, пояснила она, конструкция будет лёгкой и не повредит инженерные сооружения, которые находятся под площадью.

Новосибирцы часто стараются примерить на то или иное место в городе новое благоустройство или оформление. В апреле, например, в Академгородке предложили поставить жёлтых зайцев, а в феврале художница Марина Ягода предложила разрисовать скучные торцы новосибирских домов.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

памятникиплощадь Кондратюкаблагоустройство

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (18)

    Никогде
    7 сен 2019 в 12:40

    Этот дом уже всё убил, всё испортил. Дома рядом малой этажности и здание это - просто тихий ужас. По новому площадь смотрелась бы лучше. И действительно, город должен ценить хотя б то немногое, что было в его истории. Много ли людей в нашем городе вообще-то знают, кто такой
    Кондратюк...

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 12:19

    Это фотошоп!

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 13:09

    Из центра нужно убирать всю рекламу, на окраинах проредить хотя бы на 2/3. Представленное на картинках не шедевр, но всяко лучше чем сейчас. Всевозможных объектов подобного плана должно быть больше. Все кольца и площади от рекламы зачистить и разместить арт-объекты. Кстати тот же Лоскутов при всей неоднозначности достаточно популярен во многих "продвинутых" кругах , почему бы ему одно из мест не отдать . Пофигу что там будет, всяко лучше чем реклама, заодно креаклы про современное искусство и подавление художников молодёжных ныть из всех углов не будут.