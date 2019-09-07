«Это сокровище надо очистить»: рекламу в центре Новосибирска предложили заменить на памятник учёному

С учётом нового сквера на площади Кондратюка было бы логично пересмотреть благоустройство территории внутри транспортного кольца, считает автор концепции

По мнению Архиповой, вместе со сквером перед строящимся ЖК PrimeHouse следует благоустроить и пространство внутри транспортного кольца, заодно отметив на площади учёного, именем которого она названа. В качестве скульптуры она предложила 3D-изображение на основе рисунка с обложки книги Юрия Кондратюка «Завоевание межпланетных пространств» 1929 года.

Руководитель концепт-мастерской «Готика» Александра Архипова предложила заменить рекламную конструкцию в центре кольца на площади Кондратюка огромной скульптурой — своё видение благоустройства она опубликовала на странице в Facebook.

«Площадь Кондратюка — это практически центр. Тут буквально в трёх шагах стоит здание конторы «Хлебопродукт», в которой Юрий Кондратюк работал и написал ту самую книгу. Это знаковое место, которое город мог бы использовать на пользу себе,

— пояснила Александра Архипова в разговоре с корреспондентом НГС. — Книга написана в 1929 году, через 10 лет будет её 100-летие. К 100-летию хотя бы город должен понять сокровища, которые у него есть. В данном случае площадь Кондратюка — это сокровище, которое надо ошкурить, очистить».



Скульптуру Архипова предложила изготовить из стали «кортен» — металла, устойчивого к коррозии. В этом случае, пояснила она, конструкция будет лёгкой и не повредит инженерные сооружения, которые находятся под площадью.



Новосибирцы часто стараются примерить на то или иное место в городе новое благоустройство или оформление. В апреле, например, в Академгородке предложили поставить жёлтых зайцев, а в феврале художница Марина Ягода предложила разрисовать скучные торцы новосибирских домов.

