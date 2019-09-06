На набережной Новосибирска выступил «Хор Турецкого» — на концерт пришли несколько тысяч сибиряков

Коллектив исполнил известные отечественные и зарубежные песни
Фото: Елена Громкова
На Михайловской набережной Новосибирска выступил «Хор Турецкого» — коллектив исполнил известные отечественные и зарубежные песни.
Выступление музыкантов началось сегодня в 20:00 на Михайловской набережной. По оценкам корреспондента НГС, на мероприятие пришло около 5 тысяч человек. Чтобы попасть к сцене, нужно было пройти через рамки металлоискателей, которые установили так же, как и на день города. Концерт продлится до 22:00.
Видео: Елена Громкова
Как сообщает корреспондент НГС, «Хор Турецкого» исполнил иностранные и отечественные песни. Например, песню Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце», Михаила Боярского «Остров детства», а также Аркадия Островского «Пусть всегда будет солнце» и народную песню «Чёрный ворон».
Видео: Елена Громкова
«Хор Турецкого» приезжал в Новосибирск в 2018 году, за день до предстоящих выборов. Тогда группа участвовала в «Параде российского студенчества» и под конец мероприятия исполнила гимн студенчества.