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На набережной Новосибирска выступил «Хор Турецкого» — на концерт пришли несколько тысяч сибиряков

На набережной можно было спеть вместе с известным музыкальным коллективом

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Коллектив исполнил известные отечественные и зарубежные песни

Фото: Елена Громкова

На Михайловской набережной Новосибирска выступил «Хор Турецкого» — коллектив исполнил известные отечественные и зарубежные песни.

Выступление музыкантов началось сегодня в 20:00 на Михайловской набережной. По оценкам корреспондента НГС, на мероприятие пришло около 5 тысяч человек. Чтобы попасть к сцене, нужно было пройти через рамки металлоискателей, которые установили так же, как и на день города. Концерт продлится до 22:00.

Видео: Елена Громкова

Как сообщает корреспондент НГС, «Хор Турецкого» исполнил иностранные и отечественные песни. Например, песню Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце», Михаила Боярского «Остров детства», а также Аркадия Островского «Пусть всегда будет солнце» и народную песню «Чёрный ворон».

Видео: Елена Громкова

Послушать выступление группы пришли несколько тысяч новосибирцев

Послушать выступление группы пришли несколько тысяч новосибирцев

«Хор Турецкого» приезжал в Новосибирск в 2018 году, за день до предстоящих выборов. Тогда группа участвовала в «Параде российского студенчества» и под конец мероприятия исполнила гимн студенчества. 

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    6 сен 2019 в 21:08

    А чего анонса не было? Я б сходила, например.

    6 сен 2019 в 21:19

    НГС такие вещи в события недели не ставит, это же не кинотеатр на траве и не 100500 фильмов в любом кинокомплексе

    6 сен 2019 в 21:15

    Я б тоже сходил. Столько мужиков было ((