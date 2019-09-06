На набережной Новосибирска выступил «Хор Турецкого» — на концерт пришли несколько тысяч сибиряков

На Михайловской набережной Новосибирска выступил «Хор Турецкого» — коллектив исполнил известные отечественные и зарубежные песни.

Выступление музыкантов началось сегодня в 20:00 на Михайловской набережной. По оценкам корреспондента НГС, на мероприятие пришло около 5 тысяч человек. Чтобы попасть к сцене, нужно было пройти через рамки металлоискателей, которые установили так же, как и на день города. Концерт продлится до 22:00.