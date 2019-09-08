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Тест: 15 вопросов по русскому языку, на которых вы завалитесь

В День грамотности проверяем свои знания по русскому языку

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8 сентября отмечают Международный день грамотности

Фото: Артём Ленц / NGS24.RU

8 сентября в мире отмечают Международный день грамотности. По такому поводу проверьте свои знания русского языка. Спорим, некоторые задания вас очень удивят?

Начнем с легкого. Представьте, что сегодня вам исполняется 30 лет. Вы нарядились и…

    Добавим жару. Вы заметили, что огонь в камине почти погас. Что вы сделаете?

    Добавим жару. Вы заметили, что огонь в камине почти погас. Что вы сделаете?

      Пятница. Вечер. Чем он закончится?

        Пока вы были в душе, у вас пробежала труба. Вы не заметили и…

        Пока вы были в душе, у вас пробежала труба. Вы не заметили и…

          Утром по пути на работу вы заходите в кофейню и…

            Усложним задачу. Вы с другом сидите в кофейне.

            Усложним задачу. Вы с другом сидите в кофейне.

              Вам сказали прийти на встречу в 9:30. Это значит, что…

                Вы простудились. Нужно выпить чаю и…

                Вы простудились. Нужно выпить чаю и…

                  Вы участвуете в ток-шоу, где нужно правильно ответить на вопросы. Ваш соперник силён, но вы всё равно думаете:

                    Вы собираетесь в отпуск. Как полетите?

                    Вы собираетесь в отпуск. Как полетите?

                      Вы с другом играете в шахматы. В какой-то момент вы отвлеклись и погрузились в свои мысли, а когда очнулись, то не смогли понять, пришла ли ваша очередь ходить. Вы спрашиваете у друга:

                        Вы хотели вечером подстричься, но засиделись допоздна на работе. Вы звоните в парикмахерскую и спрашиваете:

                        Вы хотели вечером подстричься, но засиделись допоздна на работе. Вы звоните в парикмахерскую и спрашиваете:

                          Вы долго были в пути и очень устали. Что вы сделаете, когда доберетесь до дома?

                            Вы не можете дозвониться до друга. Что вы сделаете?

                            Вы не можете дозвониться до друга. Что вы сделаете?

                              С вами приключилась просто невероятная история. Как только вы вернётесь домой, вы…

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                                ТЕГИ

                                русский языктест

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                                  КОММЕНТАРИИ (17)

                                  8 сен 2019 в 11:54

                                  Искренне удивлен ответом: до скОльких вы работаете?

                                  деррида
                                  8 сен 2019 в 11:16

                                  Язык - живой организм, он меняется. Эти примеры в очередной раз показывают, что понятие "нормы" давно дискредитировало себя и говорит лишь о желании "профессионалов" закрепить посредством языка власть над человеком, его личностью и поведением. Любая норма условна, и зависит от "специалиста", решившего сегодня - так, а завтра - по-другому. Революция мышления и поведения начинается с деконструкции языка.

                                  ССС
                                  8 сен 2019 в 11:17

                                  Кошмар! У меня 8 из 15. Ужос-ужос! Правда, с мессенджером я лоханулась из-за невнимательности, было бы 9. Но все равно оч.пл.