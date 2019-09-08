Тест: 15 вопросов по русскому языку, на которых вы завалитесь

8 сентября отмечают Международный день грамотности
Фото: Артём Ленц / NGS24.RU
8 сентября в мире отмечают Международный день грамотности. По такому поводу проверьте свои знания русского языка. Спорим, некоторые задания вас очень удивят?
В День грамотности проверяем свои знания по русскому языку
8 сентября отмечают Международный день грамотности
Фото: Артём Ленц / NGS24.RU
8 сентября в мире отмечают Международный день грамотности. По такому поводу проверьте свои знания русского языка. Спорим, некоторые задания вас очень удивят?
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Искренне удивлен ответом: до скОльких вы работаете?
Язык - живой организм, он меняется. Эти примеры в очередной раз показывают, что понятие "нормы" давно дискредитировало себя и говорит лишь о желании "профессионалов" закрепить посредством языка власть над человеком, его личностью и поведением. Любая норма условна, и зависит от "специалиста", решившего сегодня - так, а завтра - по-другому. Революция мышления и поведения начинается с деконструкции языка.
Кошмар! У меня 8 из 15. Ужос-ужос! Правда, с мессенджером я лоханулась из-за невнимательности, было бы 9. Но все равно оч.пл.