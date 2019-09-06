На метромосту сделали яркую подсветку — на это потратили почти 4 миллиона рублей

Новосибирский метромост украсили светящимися разноцветными лампочками — их будут включать по праздникам.

Как сообщает корреспондент НГС, сегодня вечером на метромосту через Обь включилась праздничная подсветка. О том, что её поставят в этом году, стало известно в ноябре 2018 года. Тогда в комитете рекламы и информации мэрии сообщали, что подсветку будут включать только по праздникам. Установленные лампочки могут передавать до 65 тысяч цветов.