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На метромосту сделали яркую подсветку — на это потратили почти 4 миллиона рублей

Лампочки включили только сегодня

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Установленные лампочки могут передавать до 65 тысяч цветов

Фото: Елена Громкова

Новосибирский метромост украсили светящимися разноцветными лампочками — их будут включать по праздникам.

Как сообщает корреспондент НГС, сегодня вечером на метромосту через Обь включилась праздничная подсветка. О том, что её поставят в этом году, стало известно в ноябре 2018 года. Тогда в комитете рекламы и информации мэрии сообщали, что подсветку будут включать только по праздникам. Установленные лампочки могут передавать до 65 тысяч цветов.

Автор Елена Громкова

«Отображается в условиях ночного режима работы. Имеется возможность программирования цифровых световых тематических эффектов. Имеется возможность синхронизированного показа со всеми световыми элементами. Имеется возможность настройки таймеров воспроизведения файлов, а именно — времени показа, продолжительности показа, количества показов», — описывалась подсветка в документах.

А в конце августа на фонтане «Речные цивилизации Сибири. Обь» на площади Пименова в Октябрьском районе Новосибирска запустили разноцветную подсветку — две сотни лампочек поочередно подсвечивают струи фонтана зелёным, красным и синим цветами.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    6 сен 2019 в 20:55

    Красота! Надо украшать город, делать праздник, работать, убирать мусор и садить парки. Я верю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди.... а не нытики на НГСе, есть!

    знаток
    6 сен 2019 в 20:49

    Неплохо кто-то ручку позолотил себе.
    Стабильность, чо...

    лена путина
    6 сен 2019 в 20:40

    4 ляма? спасибо, что рупчиков.