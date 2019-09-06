За ГПНТБ загорелось заброшенное здание автостоянки
Фото: читательница Тамара
Сегодня вечером над ГПНТБ поднялся чёрный столб дыма. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели.
О столбе дыма сообщила читательница Тамара, прислав в редакцию фотографию. «За ГПНТБ что-то горит, видны клубы чёрного дыма», — написала она.
Также в редакцию НГС другая читательница из Октябрьского района прислала фотографию, на которой тоже виден поднимающийся дым.
«Что-то горит в районе "Бахетле"», — написала она.
Как сообщил корреспонденту НГС дежурный пожарной части
4 сентября в частном секторе между улицами Московской и Ленинградской в Октябрьском районе Новосибирска загорелись дома. Пожарные работали всю ночь, но в итоге сгорели три частных дома.