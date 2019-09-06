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Над ГПНТБ поднялся чёрный столб дыма

Столб дыма увидели жители Октябрьского района

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За ГПНТБ загорелось заброшенное здание автостоянки

Фото: читательница Тамара

Сегодня вечером над ГПНТБ поднялся чёрный столб дыма. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели.

О столбе дыма сообщила читательница Тамара, прислав в редакцию фотографию. «За ГПНТБ что-то горит, видны клубы чёрного дыма», — написала она. 

Также в редакцию НГС другая читательница из Октябрьского района прислала фотографию, на которой тоже виден поднимающийся дым. 

Такую картину видят жители Октябрьского района

Такую картину видят жители Октябрьского района

«Что-то горит в районе "Бахетле"», — написала она.

Как сообщил корреспонденту НГС дежурный пожарной части № 3, загорелось заброшенное здание автостоянки неподалёку от библиотеки. «Пожарные уже на месте, работают», — коротко дополнили в пожарной части.

4 сентября в частном секторе между улицами Московской и Ленинградской в Октябрьском районе Новосибирска загорелись дома. Пожарные работали всю ночь, но в итоге сгорели три частных дома.

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    КОММЕНТАРИИ (28)

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    6 сен 2019 в 20:23

    Кулуарные выборы мэра... Не выбрали(чёрный дым).

    Фото пользователя
    6 сен 2019 в 20:10

    Чо ткое ГПНТБ? Микрохирургия глаза?

    6 сен 2019 в 20:08

    Люблю я новосибирцев.