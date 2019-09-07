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На доме в центре Новосибирска появился огромный портрет девушки со звёздами

На граффити с красавицей-звездочётом у художницы ушло два дня

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Граффити с девушкой-звездочётом появились на доме за «Галереей Новосибирск» в конце недели

Фото: Марина Ягода, instagram.com / marinayagoda

Известная художница Марина Ягода нарисовала граффити с девушкой-звездочётом на фасаде дома по улице Гоголя в Новосибирске — она доделала работу в конце недели.

Портрет девушки-звездочёта с надписью «Всё сбудется» появился на доме по улице Гоголя, 17 — за торговым центром «Галерея Новосибирск».

«Если заглянуть за угол, то увидишь местечко, где надо загадывать желания, и точно "всё сбудется"!» — пояснила автор граффити Марина Ягода.

Художница объяснила корреспонденту НГС, что сама предложила жителям дома сделать такие граффити, и они согласились.

Жители дома согласились на предложение художницы нарисовать девушку

Жители дома согласились на предложение художницы нарисовать девушку

«Спасибо жителям дома за поддержку и тёплые слова», — добавила Марина Ягода.

Марина Ягода — автор многих граффити в Новосибирске: тысячи горожан делали селфи на фоне рисунка «Я из Сибири» и цветочных девушек у «Победы», а также фотографировали трамвай № 13, который она расписала вместе с другими художниками. Граффити Ягоды есть не только в Сибири, но и в Москве, Екатеринбурге, Китае, Таиланде, Германии и Испании. Стиль художницы легко узнаётся вне зависимости от размера рисунка, в основном это нежные девушки в сказочном стиле. НГС собрал самые узнаваемые работы Ягоды.

Недавно ещё одна художница — Алёна Ивашко — нарисовала большие граффити в центре Новосибирска. Теперь около НОВАТа прохожие могут увидеть картину с Иваном Сусаниным, посвящённую первой опере в городе

За последние годы в Новосибирске появилось множество интересных граффити — посмотрите на коллекцию удивительных картин на стенах новосибирских жилмассивов. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    7 сен 2019 в 09:59

    Часто проезжаю по Богаткова, так вот там забор кирпичный у военной части (между Гаранина и Молодёжной) давно пора раскрасить! Унылое убожество...

    Фото пользователя
    7 сен 2019 в 09:58

    Всё запакостят надписями... Типа Смс и номер... Солей...

    7 сен 2019 в 09:56

    Сейчас набегут духовноскрепные с комментариями:лучше бы работала на заводе, заняться нечем. Какое ваше дело?