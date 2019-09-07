На доме в центре Новосибирска появился огромный портрет девушки со звёздами

Известная художница Марина Ягода нарисовала граффити с девушкой-звездочётом на фасаде дома по улице Гоголя в Новосибирске — она доделала работу в конце недели.



Портрет девушки-звездочёта с надписью «Всё сбудется» появился на доме по улице Гоголя, 17 — за торговым центром «Галерея Новосибирск».



«Если заглянуть за угол, то увидишь местечко, где надо загадывать желания, и точно "всё сбудется"!» — пояснила автор граффити Марина Ягода.



Художница объяснила корреспонденту НГС, что сама предложила жителям дома сделать такие граффити, и они согласились.

