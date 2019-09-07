На доме в центре Новосибирска появился огромный портрет девушки со звёздами

Граффити с девушкой-звездочётом появились на доме за «Галереей Новосибирск» в конце недели
Фото: Марина Ягода, instagram.com / marinayagoda
Известная художница Марина Ягода нарисовала граффити с девушкой-звездочётом на фасаде дома по улице Гоголя в Новосибирске — она доделала работу в конце недели.
Портрет девушки-звездочёта с надписью «Всё сбудется» появился на доме по улице Гоголя, 17 — за торговым центром «Галерея Новосибирск».
«Если заглянуть за угол, то увидишь местечко, где надо загадывать желания, и точно "всё сбудется"!» — пояснила автор граффити Марина Ягода.
Художница объяснила корреспонденту НГС, что сама предложила жителям дома сделать такие граффити, и они согласились.
«Спасибо жителям дома за поддержку и тёплые слова», — добавила Марина Ягода.
Марина Ягода — автор многих граффити в Новосибирске: тысячи горожан делали селфи на фоне рисунка «Я из Сибири» и цветочных девушек у «Победы», а также фотографировали трамвай
Недавно ещё одна художница — Алёна Ивашко — нарисовала большие граффити в центре Новосибирска. Теперь около НОВАТа прохожие могут увидеть картину с Иваном Сусаниным, посвящённую первой опере в городе.
За последние годы в Новосибирске появилось множество интересных граффити — посмотрите на коллекцию удивительных картин на стенах новосибирских жилмассивов.