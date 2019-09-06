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Недвижимость
Проблема

Для ремонта теплосетей на Тульской снесли дом: прописанный в нём новосибирец остался без жилья

В «СГК» сказали, что получили разрешение на использование участка в мэрии

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Дом снесли для ремонта теплотрассы и парковки техники

Фото: Елена

В Кировском районе снесли дом на улице Тульской, 313 — на его месте поставили строительную технику для ремонта теплотрассы.

Как рассказала корреспонденту НГС гражданская супруга владельца дома Елена, дом снесли еще 10 июня. Сейчас она собирает необходимые документы, чтобы обратиться в суд и в прокуратуру.

Прописанный в доме новосибирец копил деньги на ремонт дома и планировал его приватизировать, но не успел

Прописанный в доме новосибирец копил деньги на ремонт дома и планировал его приватизировать, но не успел

В доме жил Василий Хазеев — это подтверждают прописка и выписка из домовой книги, сообщила женщина. В последние годы он копил деньги, чтобы отремонтировать крышу и пол в доме и снимал жильё, планировал приватизировать дом и землю, но не успел. Сейчас он в местах лишения свободы.

Дом снесли 10 июня

«Он хотел выйти и этот домик восстановить, сделать там крышу, пол. Просто средств не было, сейчас со стройкой тяжело. А подрядчики заехали и просто его снесли, — говорит Елена. — Там всю жизнь эту теплотрассу ремонтировали, никогда не сносили ничего. А тут они говорят: ну, мы посчитали, что он здесь не нужен, а нам надо вагончики ставить, технику, а нам некуда. К ним прибежал сразу уличный комитет, предупредил, что сносить не надо, здесь есть хозяин, — его не послушали».

Елена отметила, что пыталась обратиться в полицию, но там отказались принять заявление, поскольку дом и участок не оформлены в частную собственность.

Сейчас на участке стоят техника и вагончики рабочих, а на границе с соседями разрыта теплотрасса

Сейчас на участке стоят техника и вагончики рабочих, а на границе с соседями разрыта теплотрасса

Как сообщили в «СГК», которая ведёт работы, земля на этом участке муниципальная и компания получила необходимое разрешение на её использование. По данным публичной кадастровой карты, эта территория в ряду участков частного сектора не разграничена. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать снос муниципального дома, в котором был прописан новосибирец.

Ранее стало известно, что «СГК» решила выкупить участок, рядом с которым на стройке обрушилась стена.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    6 сен 2019 в 20:01

    Брешет бездельница... Решила денег срубить... Никакой ремонт бы зэка не стал там делать...

    6 сен 2019 в 19:59

    ахххахахххааааа!!! Это просто оборжака)))))