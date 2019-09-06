Для ремонта теплосетей на Тульской снесли дом: прописанный в нём новосибирец остался без жилья

Как рассказала корреспонденту НГС гражданская супруга владельца дома Елена, дом снесли еще 10 июня. Сейчас она собирает необходимые документы, чтобы обратиться в суд и в прокуратуру.

В доме жил Василий Хазеев — это подтверждают прописка и выписка из домовой книги, сообщила женщина. В последние годы он копил деньги, чтобы отремонтировать крышу и пол в доме и снимал жильё, планировал приватизировать дом и землю, но не успел. Сейчас он в местах лишения свободы.

«Он хотел выйти и этот домик восстановить, сделать там крышу, пол. Просто средств не было, сейчас со стройкой тяжело. А подрядчики заехали и просто его снесли, — говорит Елена. — Там всю жизнь эту теплотрассу ремонтировали, никогда не сносили ничего. А тут они говорят: ну, мы посчитали, что он здесь не нужен, а нам надо вагончики ставить, технику, а нам некуда. К ним прибежал сразу уличный комитет, предупредил, что сносить не надо, здесь есть хозяин, — его не послушали».



Елена отметила, что пыталась обратиться в полицию, но там отказались принять заявление, поскольку дом и участок не оформлены в частную собственность.

