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Культура
Проблема

«Трудовую вручили в коридоре»: солист НОВАТа рассказал о скандальном увольнении

Владимир Огнев считает, что поводом послужили посты в Facebook — он критиковал руководство театра

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Оперного певца НОВАТ Владимира Огнева уволили из театра после критических постов в Facebook

Фото: Владимир Огнев

Заслуженного артиста РФ, оперного певца НОВАТ Владимира Огнева уволили из театра после критического поста на Facebook. Об этом Владимир Огнев лично рассказал корреспонденту НГС.

«Уволили меня в связи с прекращением трудового договора, который не продлили, как это делается ежегодно. <…> 31 августа, в субботу, мне вдруг выписали урок в театре, на который я пришёл. Это у нас так называется: работа у нас состоит из спектаклей, репетиций и уроков. Я пришёл в назначенное время, а в коридоре меня уже поджидал руководитель отдела кадров. <…> Мне была вручена трудовая книжка. Я спросил: "А к чему такая спешка, сегодня же выходной день?". На что начальница отдела кадров сказала: "Мне ж нужно вас поймать". Как будто я преступник какой-то, чтобы меня ловить», — рассказал Владимир Огнев.

Владимир Огнев работал, как и многие другие артисты театра, по трудовому договору, который ежегодно продляли.

Владимир Огнев связывает своё увольнение с критическими постами в Facebook, которые он писал раньше. Певец рассказывает, что 18 декабря 2018 года гендиректор театра Ара Карапетян вызвал его к себе в кабинет и показал на его странице в соцсети критические заметки в адрес руководства.

«Да, я позволяю себе иногда высказаться, в том числе в социальных сетях, по поводу того, что происходит в стране, поскольку считаю, что это моё право как гражданина. <…> В одном из постов я в сердцах написал, что из государственного театра сделали частную лавочку. Видимо, руководством это было воспринято на свой счёт, и вот сейчас [они] это вспомнили. Очень вовремя, потому что весной я пролежал почти месяц в больнице с сердцем на фоне всех этих театральных переживаний, а сейчас у меня супруга беременная — в декабре ждём пополнения нашего семейства», — рассказал Владимир Огнев.

Трудовую книжку заслуженному артисту РФ выдали, вызвав его в театр в выходной день

Трудовую книжку заслуженному артисту РФ выдали, вызвав его в театр в выходной день

По словам Огнева, в конце 2018 года Ара Карапетян предложил ему написать заявление об уходе, но после добавил: «Не сейчас». Весной Огнева сняли со всех спектаклей, потому что он пропустил собрание в театре — по словам артиста, он возил больную мать в больницу. 

«Думаю, я не буду добиваться восстановления справедливости. С этим руководством работать сложно, потому что я привык работать с людьми профессиональными, а с дилетантами мне сложно находить общий язык», — заметил Владимир Огнев.

Генеральный директор НОВАТа Ара Карапетян не сумел прокомментировать обвинения артиста.

«Я пока не могу никаких комментариев на эту тему дать. Позвоните мне через недельку. Потому что я сейчас очень занят, не могу с вами разговаривать», — сообщил НГС Ара Карапетян.

Увольнение Владимира Огнева из театра

Справка: Владимир Огнев — оперный солист, заслуженный артист РФ, первый раз устроился в оперный театр ещё в 1992 году. В 1996 году уехал в Москву, где работал в нескольких театрах, а вернулся в НОВАТ в 2013 году. Женат на артистке НОВАТа Евгении Огневой — лауреате российской национальной театральной премии «Золотая маска».

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    6 сен 2019 в 19:33

    Руководству театра, видимо, не нужны профессиональные певцы. Там приживаются только профессиональные менеджеры. (

    6 сен 2019 в 19:43

    Вот политический обзор сайта ура.ньюс -летней давности:

    "Но ставку партия ["Яблоко"] сделает на бывшего директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича, уволенного после громкого скандала с оперой «Тангейзер». Несмотря на неоднозначное отношение местных жителей к творческому деятелю, «яблочники» почти не сомневаются в его победе и считают, что он станет ценным депутатом, «особенно в таких животрепещущих вопросах, как культура».

    Впрочем, на эти планы может повлиять разоблачительная кампания, развернутая его бывшими подчиненными. Против Мездрича выступает заслуженный артист России Владимир Огнёв (отец одной из девушек покойного Бориса Немцова). Оперный певец попробует убедить новосибирцев: в Новосибирском театре нарушалась финансовая дисциплина (за то время, пока его возглавлял Борис Мездрич), и призовет руководство партии отказаться от поддержки кандидата-«дилетанта», «заинтересованного лишь в обустройстве благосостояния своей семьи»".

    Если сотруднику не нравятся два столь разных директора, то, может быть, дело не только в директорах?

    наблюдательный
    6 сен 2019 в 19:32

    Что ещё можно ожидать от Ары с Кехманом...((((