«Трудовую вручили в коридоре»: солист НОВАТа рассказал о скандальном увольнении

Заслуженного артиста РФ, оперного певца НОВАТ Владимира Огнева уволили из театра после критического поста на Facebook. Об этом Владимир Огнев лично рассказал корреспонденту НГС.

«Уволили меня в связи с прекращением трудового договора, который не продлили, как это делается ежегодно. <…> 31 августа, в субботу, мне вдруг выписали урок в театре, на который я пришёл. Это у нас так называется: работа у нас состоит из спектаклей, репетиций и уроков. Я пришёл в назначенное время, а в коридоре меня уже поджидал руководитель отдела кадров. <…> Мне была вручена трудовая книжка. Я спросил: "А к чему такая спешка, сегодня же выходной день?". На что начальница отдела кадров сказала: "Мне ж нужно вас поймать". Как будто я преступник какой-то, чтобы меня ловить», — рассказал Владимир Огнев.



Владимир Огнев работал, как и многие другие артисты театра, по трудовому договору, который ежегодно продляли.

Владимир Огнев связывает своё увольнение с критическими постами в Facebook, которые он писал раньше. Певец рассказывает, что 18 декабря 2018 года гендиректор театра Ара Карапетян вызвал его к себе в кабинет и показал на его странице в соцсети критические заметки в адрес руководства.

«Да, я позволяю себе иногда высказаться, в том числе в социальных сетях, по поводу того, что происходит в стране, поскольку считаю, что это моё право как гражданина. <…> В одном из постов я в сердцах написал, что из государственного театра сделали частную лавочку. Видимо, руководством это было воспринято на свой счёт, и вот сейчас [они] это вспомнили. Очень вовремя, потому что весной я пролежал почти месяц в больнице с сердцем на фоне всех этих театральных переживаний, а сейчас у меня супруга беременная — в декабре ждём пополнения нашего семейства», — рассказал Владимир Огнев.



Трудовую книжку заслуженному артисту РФ выдали, вызвав его в театр в выходной день Фото: Владимир Огнев

По словам Огнева, в конце 2018 года Ара Карапетян предложил ему написать заявление об уходе, но после добавил: «Не сейчас». Весной Огнева сняли со всех спектаклей, потому что он пропустил собрание в театре — по словам артиста, он возил больную мать в больницу.

«Думаю, я не буду добиваться восстановления справедливости. С этим руководством работать сложно, потому что я привык работать с людьми профессиональными, а с дилетантами мне сложно находить общий язык», — заметил Владимир Огнев.

Генеральный директор НОВАТа Ара Карапетян не сумел прокомментировать обвинения артиста.

«Я пока не могу никаких комментариев на эту тему дать. Позвоните мне через недельку. Потому что я сейчас очень занят, не могу с вами разговаривать», — сообщил НГС Ара Карапетян.



Увольнение Владимира Огнева из театра Видео: Владимир Огнев