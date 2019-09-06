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Сибирячка обнаружила на банковской карточке 10 миллиардов рублей. Через 2 часа деньги пропали

Потратить деньги за такое короткое время она не смогла

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В банке случай объяснили ошибкой в чеке

Фото: Густаво Зырянов / НГС, Юлия Шипицина / НГС 

Жительница Новосибирска Тамара С. (имя изменено по просьбе героини) утром в пятницу, 6 сентября, обнаружила, что остаток на её банковском счету в «Альфа Банке» — почти 10 миллиардов, но банкомат не дал ей снять ни рубля.

«Сначала хотела 700 рублей снять, банкомат написал, что у меня не хватает лимита. Подумала, что у него просто размена нет, решила снять тысячу, круглую сумму — тот же результат, пишет, что у меня лимит исчерпан. У меня сразу мысль: "Всё, мошенники добрались до меня". Думаю, проверю просто баланс на карте — банкомат выдал бумажку, что я миллиардерша. А денег не дал», — рассказала Тамара корреспонденту НГС.

На счету сибирячки оказались практически 10 миллиардов рублей, но выдать часть денег банкомат отказался

На счету сибирячки оказались практически 10 миллиардов рублей, но выдать часть денег банкомат отказался

В чеке с информацией об остатке на счёте женщины указана сумма в 10 миллиардов рублей без 1 копейки — 9 999 999 999,99 рубля. 

При этом, по словам Тамары, никаких оповещений о поступлении денег на счёт ей не приходило. В мобильном банке сумма на счёте соответствовала той, которая должна была быть изначально.

«Часа через два я опять пошла к банкомату и сняла деньги. Я уже просто с юмором восприняла это, шутила: сегодня мне уволиться или завтра», — говорит женщина.

«В данном случае имеет место ошибка на чеке», — коротко прокомментировали случай в пресс-службе «Альфа Банка».

Известных новосибирцев среди миллиардеров совсем мало, а многие из них и вовсе не живут в городе. Немного чаще новосибирцы становятся миллионерами: совсем недавно визажистка из Ленинского района выиграла в лотерею 12 миллионов

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    лена путина
    6 сен 2019 в 18:16

    верните женщине деньги.

    Олег
    6 сен 2019 в 18:21

    Похоже эта сибирячка в дурку уедет, а счастье так близко было.

    Локтем в глаз
    6 сен 2019 в 18:20

    О боже, я такие суммы ежедневно трачу на развлечения. Нашла чем удивить.