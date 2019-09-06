Сибирячка обнаружила на банковской карточке 10 миллиардов рублей. Через 2 часа деньги пропали

«Сначала хотела 700 рублей снять, банкомат написал, что у меня не хватает лимита. Подумала, что у него просто размена нет, решила снять тысячу, круглую сумму — тот же результат, пишет, что у меня лимит исчерпан. У меня сразу мысль: "Всё, мошенники добрались до меня". Думаю, проверю просто баланс на карте — банкомат выдал бумажку, что я миллиардерша. А денег не дал», — рассказала Тамара корреспонденту НГС.

Жительница Новосибирска Тамара С. (имя изменено по просьбе героини) утром в пятницу, 6 сентября, обнаружила, что остаток на её банковском счету в «Альфа Банке» — почти 10 миллиардов, но банкомат не дал ей снять ни рубля.

В чеке с информацией об остатке на счёте женщины указана сумма в 10 миллиардов рублей без 1 копейки — 9 999 999 999,99 рубля.

При этом, по словам Тамары, никаких оповещений о поступлении денег на счёт ей не приходило. В мобильном банке сумма на счёте соответствовала той, которая должна была быть изначально.



«Часа через два я опять пошла к банкомату и сняла деньги. Я уже просто с юмором восприняла это, шутила: сегодня мне уволиться или завтра», — говорит женщина.



«В данном случае имеет место ошибка на чеке», — коротко прокомментировали случай в пресс-службе «Альфа Банка».

Известных новосибирцев среди миллиардеров совсем мало, а многие из них и вовсе не живут в городе. Немного чаще новосибирцы становятся миллионерами: совсем недавно визажистка из Ленинского района выиграла в лотерею 12 миллионов.