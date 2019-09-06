Новосибирская художница нарисовала автопортрет с мужчиной в постели

«Он не кудрявый, потому что… Пушкина было бы много. Хотя я могу ему добавить кудрей. <…> Наверное, приеду сегодня домой и сделаю его кудрявым. <…> В сюжете — месседж человеку, который имеет либо имел со мной отношения. Не хочу всего до конца раскрывать, пусть каждый решает сам. Это всё заложено и в название картины: "Послушай, одно слово осталось несказанным". И здесь можно придумать несколько версий: либо это слово, связанное с любовью, либо это "прости", "прощай", "хватит", то есть оборотная сторона», — рассказала художница.

Новосибирская художница Анастасия Отришко, известная своими портретами в стиле ню, написала новую картину. На картине изображена сама художница и мужчина. Оба они полностью обнажены и показаны в момент прелюдии. Художница сообщила корреспонденту НГС, что у мужчины на картине есть реальный прототип.

На новой работе Отришко изображена сама художница и её бывший или настоящий мужчина

Отришко рассказала, что этот она писала «из головы», хотя к ней поступали предложения от мужчин, желающих выступить в роли натурщиков.



«До них дело не дошло. Хотя я понимала, что мне нужен натурщик. Но тема настолько пикантная и чувственная, что я не смогла бы им воспользоваться. <…> Мне-то всё равно, а вот мужчину жалко», — говорит художница.



В сюжете этой работы, по словам Анастасии Отришко, есть и ещё один секрет: художница вплела в свои волосы ноты определённой мелодии. Песни, которая лично у неё связана с прототипом изображённого мужчины.



Картина Анастасии Отришко «Послушай, одно слово осталось несказанным» написана маслом за один день. Размер полотна 100 на 60 сантиметров. Она — в личной коллекции художницы.



В конце июля НГС рассказал о большой эротической выставке работ новосибирских художников, в которой приняла участие и Анастасия Отришко.