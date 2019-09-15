Шапито с тиграми переехало к «Сибирскому Моллу»

Циркачам пришлось искать новое место под шапито после акции зоозащитников
Фото: Макс Семёнов
Цирк «Золотой дракон» будет давать представления на новом месте: 15 сентября фуры шапито заметили на площадке возле ТЦ «Сибирский Молл».
«Люди звонят, покупатели звонят. У нас билетов продано много — уже под пять тысяч. Придётся всех обзванивать, заново делать рекламу и так далее», — рассказала корреспонденту НГС администратор цирка «Золотой дракон» Юлия.
Цирку пришлось сменить площадку после протестов зоозащитников, которые провели пикет, призывая убрать его с площадки возле ТРЦ «МЕГА», и обратились в шведский офис IKEA. После этого торговый центр решил отказаться от цирка на своей территории.
«Одним из наших принципов является уважение к различным точкам зрения. Услышав обратную связь от жителей города во время подготовительных работ, мы учли мнения разных сторон и приняли решение отказаться от представлений цирка-шапито на территории "МЕГИ"», — говорилось в официальном сообщении ТЦ в «Инстаграме».
Вечером 14 сентября цирк переехал на новое место. Представления запланированы с 20 сентября по 27 октября.