Шапито с тиграми переехало к «Сибирскому Моллу»

Цирк «Золотой дракон» будет давать представления на новом месте: 15 сентября фуры шапито заметили на площадке возле ТЦ «Сибирский Молл».



«Люди звонят, покупатели звонят. У нас билетов продано много — уже под пять тысяч. Придётся всех обзванивать, заново делать рекламу и так далее», — рассказала корреспонденту НГС администратор цирка «Золотой дракон» Юлия.



Цирку пришлось сменить площадку после протестов зоозащитников, которые провели пикет, призывая убрать его с площадки возле ТРЦ «МЕГА», и обратились в шведский офис IKEA. После этого торговый центр решил отказаться от цирка на своей территории.

