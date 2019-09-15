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Город

Шапито с тиграми переехало к «Сибирскому Моллу»

В цирке утверждают, что за две недели до премьеры продали около пяти тысяч билетов на представления

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Циркачам пришлось искать новое место под шапито после акции зоозащитников

Фото: Макс Семёнов

Цирк «Золотой дракон» будет давать представления на новом месте: 15 сентября фуры шапито заметили на площадке возле ТЦ «Сибирский Молл».

«Люди звонят, покупатели звонят. У нас билетов продано много — уже под пять тысяч. Придётся всех обзванивать, заново делать рекламу и так далее», — рассказала корреспонденту НГС администратор цирка «Золотой дракон» Юлия. 

Цирку пришлось сменить площадку после протестов зоозащитников, которые провели пикет, призывая убрать его с площадки возле ТРЦ «МЕГА», и обратились в шведский офис IKEA. После этого торговый центр решил отказаться от цирка на своей территории.

«Одним из наших принципов является уважение к различным точкам зрения. Услышав обратную связь от жителей города во время подготовительных работ, мы учли мнения разных сторон и приняли решение отказаться от представлений цирка-шапито на территории "МЕГИ"», — говорилось в официальном сообщении ТЦ в «Инстаграме».

Вечером 14 сентября цирк переехал на новое место. Представления запланированы с 20 сентября по 27 октября.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    15 сен 2019 в 14:03

    Не отступать и не сдаваться!

    15 сен 2019 в 14:04

    Теперь вообще не припаркуешься у Мола.

    Фото пользователя
    15 сен 2019 в 14:19

    И какой вывод можно сделать из этого? То, что большинство не считает, что шапито - это что-то плохое, и на зоозащитников всем поровну. И что вектор атаки зоозащитниками выбран неверный.