С бизнес-центра на Вокзальной магистрали сняли вечную вывеску

Сегодня днём c бизнес-центра на углу Советской и Вокзальной магистрали в центре Новосибирска сняли вывеску «Компания БрокерКредитСервис», которая долгое время висела на здании.

Как сообщил корреспондент НГС, вывеску начали снимать ещё в начале недели — к среде на здании на Советской, 37 не было уже половины букв. Полностью демонтаж закончили только сегодня, 6 сентября.

Вывеска висела на этом месте как минимум с начала 2000-х годов, с тех пор её не меняли.

Как объяснили корреспонденту НГС в компании БКС, демонтаж связан с заменой вывески на новую — с новым дизайном.