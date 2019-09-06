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С бизнес-центра на Вокзальной магистрали сняли вечную вывеску

26 больших букв висели на этом месте порядка 20 лет

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Вывеска висела на здании со стороны улицы Советской

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Сегодня днём c бизнес-центра на углу Советской и Вокзальной магистрали в центре Новосибирска сняли вывеску «Компания БрокерКредитСервис», которая долгое время висела на здании.

Как сообщил корреспондент НГС, вывеску начали снимать ещё в начале недели — к среде на здании на Советской, 37 не было уже половины букв. Полностью демонтаж закончили только сегодня, 6 сентября. 

Вывеска висела на этом месте как минимум с начала 2000-х годов, с тех пор её не меняли.

Как объяснили корреспонденту НГС в компании БКС, демонтаж связан с заменой вывески на новую — с новым дизайном.

«Работы идут в связи с установкой новой вывески. Это плановое обновление, которое согласовано с администрацией, с отделом рекламы, всё делается согласно проекту. (НГС: Как именно будет выглядеть новая вывеска?) По сути дела, это разглашение конфиденциальной информации, но она будет лучше, ярче, красивее, современная и не будет ухудшать фасад здания», — пообещали в компании.

Ещё одна легендарная вывеска недавно пропала со здания, где находится редакция НГС, — старый логотип тоже поменяют на новый. 

В начале сентября на вывеске «МЕГИ» на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска появилась белая ткань, которая полностью закрывает логотип ТЦ. Обычно в Новосибирске такое случается, когда предприятие не успело оформить разрешение. 

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    вопрос
    6 сен 2019 в 17:34

    Легендарная вывеска????
    Чем же она легендарная?
    НГС вы себе льстите.

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    6 сен 2019 в 17:51

    "...не будет ухудшать фасад здания" . Разве этот фасад что-то может ухудшить?

    6 сен 2019 в 17:31

    А эта славная фирма с таким "пирамидальным" названием ещё существует? Они только во времена Мавроди водились.