С бизнес-центра на Вокзальной магистрали сняли вечную вывеску

Вывеска висела на здании со стороны улицы Советской
Фото: Дмитрий Косенко / НГС
Сегодня днём c бизнес-центра на углу Советской и Вокзальной магистрали в центре Новосибирска сняли вывеску «Компания БрокерКредитСервис», которая долгое время висела на здании.
Как сообщил корреспондент НГС, вывеску начали снимать ещё в начале недели — к среде на здании на Советской, 37 не было уже половины букв. Полностью демонтаж закончили только сегодня, 6 сентября.
Вывеска висела на этом месте как минимум с начала 2000-х годов, с тех пор её не меняли.
Как объяснили корреспонденту НГС в компании БКС, демонтаж связан с заменой вывески на новую — с новым дизайном.
«Работы идут в связи с установкой новой вывески. Это плановое обновление, которое согласовано с администрацией, с отделом рекламы, всё делается согласно проекту. (НГС: Как именно будет выглядеть новая вывеска?) По сути дела, это разглашение конфиденциальной информации, но она будет лучше, ярче, красивее, современная и не будет ухудшать фасад здания», — пообещали в компании.
Ещё одна легендарная вывеска недавно пропала со здания, где находится редакция НГС, — старый логотип тоже поменяют на новый.
В начале сентября на вывеске «МЕГИ» на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска появилась белая ткань, которая полностью закрывает логотип ТЦ. Обычно в Новосибирске такое случается, когда предприятие не успело оформить разрешение.