Видео: в парке в Ленинском районе появилось озеро с водопадом и дымовой пушкой

В парке Кирова в Ленинском районе Новосибирска открыли искусственное озеро.

«У нас на этом участке находятся сцена и колесо обозрения. <…> Сама задумка была сделать так, чтобы была сцена, и сделать водопад с озером. Для того чтобы было красиво, жителям прийти послушать музыку», — рассказал корреспонденту НГС директор парка Артём Бушаков.



Озеро сооружали около года. Часть материалов поставляли спонсоры, например облицовочный камень.

«Там на самом деле водоёма не было, сухое место было, там бетонная чаша сделана — она отделана очень красивым камнем. Этот камень, он при солнечных лучах переливается и выглядит как позолоченный камень», — отметил Бушаков.