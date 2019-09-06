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Образование
Выборы-2019

В школах Новосибирска отменяют уроки перед выборами мэра

В субботу школьникам устроили День здоровья

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Из-за выборов занятий в субботу не будет в нескольких школах города 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В некоторых школах Новосибирска отменили занятия накануне выборов мэра — в субботу, 7 сентября, вместо уроков пройдёт День здоровья. 

Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в трёх школах — в гимназии № 1 в Центральном районе, в школе № 92 в Ленинском районе и в школе № 17 в Заельцовском районе. В первых двух рассказали, что школьникам устроили День здоровья — для них проводят оздоровительные мероприятия. 

В школе № 17 отмену занятий объяснили подготовкой к выборам. 

«[Все занятия] отменяются. В школе приказ был, объявлен детям. У нас просто тестирование идёт специального оборудования для выборов, и для этого нужна тишина», — рассказали НГС в школе.

Если вы знаете ещё школы, в которых отменили занятия 7 сентября, сообщите об этом нам. Отправляйте свои сообщения через WhatsApp и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября — избирательные участки, на которых можно проголосовать, появились на картах 2ГИС. Окончательное число кандидатов опубликовали две недели назад — НГС собрал их в один список

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Локтем в глаз
    6 сен 2019 в 16:59

    Определяют места где можно безопасно сделать вброс бюллетеней?

    Гость
    6 сен 2019 в 17:01

    Что это за спецоборудование для выборов, для тестирования которого нужна тишина? Улавливатели шуршания при вбросе бюллетеней?

    Василий
    6 сен 2019 в 17:09

    Не нужно столько много детей в школах. Больше половины можно уже отправлять на работу. Стране нужны рабочие руки.