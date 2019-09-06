В школах Новосибирска отменяют уроки перед выборами мэра

Из-за выборов занятий в субботу не будет в нескольких школах города
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В некоторых школах Новосибирска отменили занятия накануне выборов мэра — в субботу, 7 сентября, вместо уроков пройдёт День здоровья.
Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в трёх школах — в гимназии
В школе
«[Все занятия] отменяются. В школе приказ был, объявлен детям. У нас просто тестирование идёт специального оборудования для выборов, и для этого нужна тишина», — рассказали НГС в школе.
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Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября — избирательные участки, на которых можно проголосовать, появились на картах 2ГИС. Окончательное число кандидатов опубликовали две недели назад — НГС собрал их в один список.