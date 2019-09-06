В школах Новосибирска отменяют уроки перед выборами мэра

В некоторых школах Новосибирска отменили занятия накануне выборов мэра — в субботу, 7 сентября, вместо уроков пройдёт День здоровья.

Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в трёх школах — в гимназии № 1 в Центральном районе, в школе № 92 в Ленинском районе и в школе № 17 в Заельцовском районе. В первых двух рассказали, что школьникам устроили День здоровья — для них проводят оздоровительные мероприятия.

В школе № 17 отмену занятий объяснили подготовкой к выборам.

«[Все занятия] отменяются. В школе приказ был, объявлен детям. У нас просто тестирование идёт специального оборудования для выборов, и для этого нужна тишина», — рассказали НГС в школе.

