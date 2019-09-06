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Криминал

Суд арестовал сибиряка, который пытался зарезать водителя грузовика на трассе

Подозреваемый выскочил из кустов и трижды ударил водителя ножом

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На месте происшествия следователи нашли нож

Фото: Татьяна Фатеева / НГС, СК РФ по НСО

Сегодня, 6 сентября, суд в Новосибирской области отправил в СИЗО подозреваемого в покушении на убийство водителя грузовика под Колыванью — 27-летний сибиряк напал на него из кустов и трижды ударил ножом

В итоге 50-летний водитель получил серьёзные травмы. Очевидцем нападения стал другой водитель, который вызвал скорую помощь и полицию — пострадавшего увезли в больницу в тяжёлом состоянии. По информации источника знакомого с ситуацией, нож задел и почку, и печень, поэтому мужчину срочно прооперировали.

В тот же день полиция задержала подозреваемого — он скрывался в лесопосадках недалеко от поселка. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». 

«Арестовали на два месяца. Подозреваемый был ранее судим за убийство», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области.

Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый употреблял наркотики. «Он был в полном неадеквате. Под наркотой», — рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

В начале августа в Новосибирске на мужчину напали с ножом, когда он входил в подъезд — потерпевший попал в больницу, а нападавшего задержали через несколько часов.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    6 сен 2019 в 16:21

    Зверь. В дурку закрыть до конца дней.

    6 сен 2019 в 16:29

    Пожалуйста, верните смертную казнь...

    6 сен 2019 в 16:29

    Белочка напала. Он же в лесу сидел. А так - рецидивист, наркоман. Получит от всей души.